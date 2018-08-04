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Büyükçekmece Festivali sona erdi

27 Temmuz - 4 Ağustos 2018 tarihleri arasında 19.'su düzenlenen Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali sona erdi

04 Ağustos 2018 Cumartesi 16:02
Büyükçekmece Festivali sona erdi

9 gün süren festivalde dünyanın dört bir yanından gelen sanatçılar ile ülkemizin yetiştirdiği sanatçılar bir araya geldi. Bu büyük festivalde resimle, müzikle, dansla, heykelle ve onlarca sanat dalıyla dolu günler yaşandı. 64 ülkeden Büyükçekmece'ye gelen misafirlerin yanı sıra 1.350 sanatçı festival kapsamında etkinliklere katıldı. Festival boyunca 10 sergi açılırken, ünlü isimler 9 büyük konser verdi. Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün "Yurtta sulh, cihanda sulh" sözü festivalin teması olarak belirlendi.

Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali ilk defa 2000 yılında düzenlendi. 2003 yılında Birleşmiş Milletler'in UNESCO'ya bağlı Dünya Dans Festivalleri Birliğine üye olundu. Türkiye'nin CIOFF'a ilk üye olan ve A kategorisindeki tek festivali CIOFF tarafından 6 kez 'Dünyanın En İyi Festivali' seçildi. Festival, FIDAF tarafndan 2 kez 'Dünyanın En İyi Festivali' seçilirken, 2017 yılında ACE OF M.I.C.E tarafından 'En İyi Belediye Festivali' ödülüne layık görüldü. 
EYÜP KABİL / İSTANBUL

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