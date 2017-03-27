‘Cami olarak restore edilsin’

İzmir Sivil Toplum Kuruluşları Platformu (İSTOK) Dönem Başkanı Cüneyd Dayhan, "Kadifekale Camii, İzmir'de asırlardan beri süregelen Türk-İslam hakimiyetinin en önemli sembolüdür. Bu yapının en kısa zamanda cami olarak restore edilip ibadete açılmasını talep ediyoruz" dedi.

Dayhan, beraberindeki Platform üyeleriyle Kadifekale'de namaz kıldıktan sonra yaptığı açıklamada, İzmir'in ilk camii olan ve eski kayıtlarda Yukarı Kal'a Cami olarak geçen Kadifekale Camii'nde yıllar sonra ilk defa namaz kılmak için toplandıklarını söyledi.

Kadifekale'yi Aydınoğlu Mehmet Bey'in 1317 yılında Bizans'tan aldığını belirten Dayhan, kalıntıları bulunan caminin de 637 yıllık bir eser olduğunu ifade etti.

Evliya Çelebi'nin anlatımıyla camiyi Ahmed Oğlu İlyas'ın 1378 yılında yaptırdığını dile getiren Dayhan, bütün belgelere rağmen bazı yetkililerin yapı kalıntısını "kilise, şapel" olarak nitelendirdiğini belirtti. İzmir Büyükşehir Belediyesinin yapının mescit olarak restore edileceğini duyurduğuna işaret eden Dayhan, "Ancak yapılacak işin tanımında kaygı verici bir durum bulunmaktadır. Büyükşehir belediyemiz tarafından restorasyon alanına asılan levhada çalışmanın adı 'Kadifekale Surları İçinde Mevcut Mescid (Şapel), Büyük ve Küçük Sarnıç Yapılarının Restorasyonunun Yapılması' olarak belirtiliyor." dedi.

Mescit ve şapel ifadelerinin bir arada kullanılmış olmasını kaygı verici bulduklarını söyleyen Dayhan, "Zira işin mescit olarak başlayıp, şapel olarak sonuçlanmasından endişe duymaktayız" dedi.

Kafa karıştırıcı ifadelerin düzeltilmesini ve yapının cami olarak restore edilmesini isteyen Dayhan, tarihi yapının mescit değil, cami olduğunu dile getirdi.