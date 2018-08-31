Çamuru sanata dönüştürüyor

Afyonkarahisar'da yaşayan seramik ustası Şahbaz'ın 20 yıldır endüstriyel döküm çamuruyla yaptığı eserler, yurt içinin yanı sıra Japonya, Kore, Finlandiya, Romanya ve Tayvan gibi birçok ülkede açtığı sergilerde büyük ilgi görüyor. Üniversitenin atölyesinde seramik çamurundan biblolar, baykuş, at ve balık gibi hayvan figürleri yapan Şahbaz, eserlerini bugüne kadar katıldığı 100'ün üzerinde ulusal ve uluslararası sergide sanatseverlerin beğenisine sundu.

Şahbaz, yaptığı açıklamada, 20 yıldır çamurdan figüratif soyutlama eserler yaptığını söyledi. Bugüne kadar ulusal ve uluslararası 13 ödül aldığını belirten Şahbaz, şöyle devam etti: "Yaklaşık 20 yıldır seramik eserler yapıyorum. 100'ün üzerinde ulusal ve uluslararası sergiye katıldım. Japonya, İspanya, Romanya, Finlandiya, Tayvan ve Kore, sergi açtığım ülkelerden sadece birkaçı.

İspanya'da 38 yıldır Alcora Seramik Müzesi'nin düzenlediği seramik yarışmasında bu yıl 'baykuş' isimli soyut hayvan figürü ile birincilik ödülü aldım. Seramik şekillendirirken kullanılan farklı yöntemler var. Ben de endüstriyel ürünlerin üretildiği teknikle sanatsal ürünler yapıyorum. Bunu yaparken çok parçadan oluşan sanatsal ürünler ortaya çıkıyor. Lavaboda kullanılan çamurla sanatsal ürünlerim de kullanılan çamur aynı."

AA