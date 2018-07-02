Çarşı Camii restorasyonunda sona gelindi 

Marmaris’te Çarşı Cami’nin yenileme çalışmalarında sona gelindi. Marmaris’te 2017’nin Mayıs ayında restorasyon kararı alınan Kapalı Çarşı içindeki Çarşı Camii’nin, ihaleyi alan müteahhitlerin yetersizliği nedeniyle yapım aşaması yarım kalmıştı. Restorasyon işi yeniden ihaleye çıkartıldı. Caminin restorasyonu ihalesini bu yılbaşında alan kazanan bir firma çalışmalarını hızlandırdı. Kasım ayına kadar bitirmesi için süre verilen firma, yaşanan mağduriyetin giderilmesi için tüm ekibiyle seferber oldu.

Caminin tavan, minber ve ahşap kaplamaları özenle yapıldı. Minber Afyon mermeri ile yeniden yapılırken dış kısmının bahçe duvarları mermer ile kaplanmaya başlanıldı. Müteahhidin çalışmalarını Aydın Vakıflar Bölge Müdürü Reşit Akçalı yerinde incelemeye geldi.

Heyet, caminin içi ve çevresi yüklenici firma sahibi Zeki Odabaş’ın yaptıkları bilgilendirmeleriyle gösterildi. Aydın vakıflar Bölge Müdürü Akçalı yüklenici firma yetkilisine teşekkür etti. Caminin Kasım ayına kadar bitirilme anlaşması bulunduğu ama yüklenici firma vatandaşın mağduriyeti olduğu için Kurban Bayramı’nda tamamlayacakları öğrenildi. İHA

