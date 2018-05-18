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Cengiz Aytmatov Bakü'de anıldı

Türk dünyasının ünlü yazar ve düşünürlerinden Cengiz Aytmatov, doğumunun 90. yılı dolayısıyla Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen etkinlikle anıldı

18 Mayıs 2018 Cuma 16:48
Cengiz Aytmatov Bakü'de anıldı

Yazar Cengiz Aytmatov, doğumunun 90. yılı dolayısıyla Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen etkinlikle yâd edildi.

Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenterler Asamblesi (TÜRKPA) ve Azerbaycan Yazarlar Birliği (AYB) tarafından TÜRKPA Genel Sekreterliğinde düzenlenen etkinliğe, Aytmatov'u yakından tanıyan yazarlar, akademisyenler ve Türk Konseyi üyesi ülkelerin büyükelçileri katıldı.

TÜRKPA Genel Sekreteri Altınbek Mamayusupov, 2018'in Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) tarafından "Cengiz Aytmatov Yılı" ilan edildiğini, Kırgızistan ve Türk dünyasının bu büyük evladının birçok ülkede anıldığını söyledi.Mamayusupov, tüm eserlerine film yapılan, eserleri tüm dünyada sevilerek okunan Aytmatov'un hiçbir zaman unutulmayacağını vurguladı.

AYB Başkanı Anar Rzayev ise Aytmatov'un Kırgızistan'ı tüm dünyaya tanıttığını, Kırgız halkının tüm özelliklerini Aytmatov'un eserlerinden öğrenmenin mümkün olduğunu ifade etti.Aytmatov ile bir zamanlar çok yakın arkadaş olduğunu, sık sık görüştüğünü söyleyen Rzayev, Bakü'deki sokaklardan birine Aytmatov'un adının verilmesini önerdi.

Sade ve etkili üslup sahibiydi

Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral da Sovyetler Birliği döneminde doğan, yazmaya o dönemde başlayan ve o dönemde ünlenen Aytmatov'un Türk dünyasının en önemli yazarlarından biri olduğunu söyledi.

Edebiyatçıların, milletin ve dünyanın dertlerini en yalın ve en güzel dille anlatan kişiler olduğunu belirten Özoral, "Aytmatov, bu özelliğini hiçbir zaman kaybetmedi. Gün geçtikçe değeri daha da arttı. Türkiye'de onu 'Selvi Boylum Al Yazmalım' eseri ile sevdiler. Bu eserin aynı zamanda filmi yapıldı. 'Sevgi emek ister' sözleri o eserin ana temasıydı. Sevgi ancak emek verildikçe güzelleşir. Kendisi de eserlerine büyük emek verdi, bütün insanlığa karşı büyük sevgi besledi" şeklinde konuştu.

Türk Kültür ve Miras Vakfı Başkanı Günay Efendiyeva ise sadece Kırgızistan'ın değil, tüm Türk dünyasının Aytmatov ile gurur duyduğunu ifade etti.

Etkinlikte, Aytmatov'un yakın arkadaşı Azerbaycanlı yazar ve siyasetçi Sabir Rüstemhanlı, Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Başkan Yardımcısı İsa Habibbeyli, Kazakistan'ın Bakü Büyükelçisi Beybit İsabayev, Kırgızistan'ın Bakü Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Bakıt Usupov ve Aytmatov'un oğlu Askar Aytmatov da yer aldı.
AA

Son Güncelleme: 18.05.2018 16:49
Anahtar Kelimeler:
BaküSelvi Boylum Al YazmalımAytmatov
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