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Cennet Çamuru tatlısı tescillendi 

Kilis'in dünyaca ünlü tatlısı "Cennet çamuru" Türk Patent Enstitüsü tarafından tescil edildi

04 Temmuz 2018 Çarşamba 10:15
Cennet Çamuru tatlısı tescillendi 

Kilis’te sevilerek tüketilen Cennet Çamuru-Kaymaklı Kırma Künefe adlı tatlısı Coğrafi mahreç işareti tescilinin yapılması için Türk Patent ve Marka Kurumuna Kilis Valiliği adına yapılan başvuru kabul edildi. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Songül Kadıoğlu, tatlının tescilinin 2 Temmuz tarihinde resmi gazetede yayınlandığını ifade ederek, “Yöresel yemek ve tatlılarına yönelik olarak yapılan çalışmalar kapsamında bilindiği üzere daha önce Kilis Katmeri tatlımıza Coğrafi Mahreç İşareti alınarak Kilis adına tescili yapıldı. Valimiz Dr. Mehmet Tekinarslan' ın talimatlarıyla ilimizde sevilerek tüketilen Cennet Çamuru-Kaymaklı Kırma Künefe adlı tatlımızın coğrafi mahreç işareti tescilinin yapılması için Türk Patent ve Marka Kurumuna Valiliğimiz adına başvuru yapmıştık. 2 Temmuz tarihi itibariyle Cennet Çamuru-Kaymaklı Kırma Künefe adlı tatlısı Coğrafi mahreç işareti tescili yapıldığına dair Resmi gazetede yayımlandı” dedi. 

Kadıoğlu, önümüzdeki günler içerisinde Cennet Çamurunun tescili ile ilgili olarak bir program düzenleyeceklerini sözlerine ekledi. İHA 
 

Anahtar Kelimeler:
Cennet çamuru
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