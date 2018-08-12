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Ceylan'ın fotoğrafları Saraybosna'da sergide

Ödüllü yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın "Türkiye Sinemaskop" başlıklı sergisi Saraybosna Film Festivali kapsamında açıldı. Sergi, 31 Ağustos'a kadar ziyaret edilebilecek

12 Ağustos 2018 Pazar 14:03
Ceylan'ın fotoğrafları Saraybosna'da sergide

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da bu yıl 24'üncüsü düzenlenen Saraybosna Film Festivali kapsamında, ünlü senarist ve yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın "Türkiye Sinemaskop" adlı fotoğraf sergisi açıldı.
Bosna Hersek Sanat Galerisi'ndeki açılışa, Nuri Bilge Ceylan'ın yanı sıra çok sayıda davetli ve sanatsever katıldı. 
Sergi, Ceylan'ın Türkiye'nin farklı şehirlerinde çektiği 22 fotoğraftan oluşuyor.

Nuri Bilge Ceylan'ın fotoğraflarını temsil eden Dirimart Galerisi Direktörü Ceren Erdem, sergi fikrinin Saraybosna Film Festivali ile birlikte ortaya çıktığını belirterek, etkinliğin festivalin kalbinde olan bir mekanda gerçekleştiğini kaydetti.
Fotoğrafın Ceylan'ın ilk sanatsal üretimi ve hiçbir zaman vazgeçmediği tutkusu olduğunu vurgulayan Erdem, serginin, sanatçının filmlerine mekan ararken Türkiye'deki seyahatleri sırasında çektiği fotoğraflardan oluştuğunu belirtti.
24. Saraybosna Film Festivali'nde "Saraybosna'nın Kalbi Yaşam Boyu Başarı Ödülü"nü alan Ceylan'ın, etkinlik kapsamında, Ahlat Ağacı, Bir Zamanlar Anadolu'da, Kış Uykusu, Mayıs Sıkıntısı, Uzak, İklimler ve Kasaba filmleri de sinemaseverler tarafından izlenebilecek. 

59 yaşındaki sanatçının fotoğraflarından oluşan "Türkiye Sinemaskop" adlı sergi, 31 Ağustos tarihine kadar ziyaret edilebilecek. AA
 

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