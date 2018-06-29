Çocuklar keşfediyor, öğreniyor, eğleniyor

Çocukların iletişim becerileri, hayal gücü ve yaratıcılıklarını geliştirmeyi hedefleyen Rahmi M. Koç Müzesi, Yaz Atölyeleri’yle renkleniyor. Müzenin, temmuz ayında düzenleyeceği atölyeler kapsamında çocuklar hem keşfedecek, hem öğrenecek. Müzede sergilenen Fenerbahçe Vapuru’nda hafta içi ve hafta sonu yapılacak atölye çalışmaları birbirinden farklı ve eğlenceli… Çocuklar tasarımdan astronomiye, müzikten sinemaya kadar geniş yelpazede unutulmaz bir deneyim yaşayacak, hünerlerini sergileyecek.

Yaz Atölyesi kapsamında 4 Temmuz’da “Gel Gen Kardeşi Olalım” konulu Biyoloji Atölyesi, 6 Temmuz’da “Müzede Masalımı Devam Ettiriyorum” konulu Masal Atölyesi, 11 Temmuz’da “Bugün Kurabiye Sanatçısıyım” konulu Mutfak Atölyesi, 13 Temmuz’da “Tarlamızdaki Sebze Meyvelerimiz” konulu Bitki Atölyesi, 18 Temmuz’da “Sokak Oyunlarını Öğreniyorum” konulu Oyun Atölyesi, 20 Temmuz’da “3-2-1 Motor” konulu Sinema Atölyesi, 25 Temmuz’da “Müzede Bilgi Avı” konulu Oyun Atölyesi ve 27 Temmuz’da ise “Gökyüzündeki Tasarımım” konulu Uçurtma Atölyesi gerçekleştirilecek.

Müzenin temmuz ayı hafta sonu atölye programı ise şöyle:

Tasarım Atölyesi–Kuş evi: 7 Temmuz’da düzenlenecek, 4-6 yaş çocuklara özel atölye kapsamında kuş evleri renklendirilecek.

Tasarım Atölyesi-Deniz Kabuğundan Tasarımlar: Denizdeki güzelliklerin tasarımlara yansıyacağı atölye, 9-12 yaş grubuna özel olarak 14 Temmuz’da düzenlenecek.

Bitki Atölyesi–Minik Tarla Fareleri: 21 Temmuz’daki atölye kapsamında 5-7 yaş arası çocuklar, çiftçilikle tanışacak.

Astronomi Atölyesi–Güneş Sistemine Yolculuk: 8-12 yaş arası çocuklar, 28 Temmuz’daki Astronomi Atölyesi’yle üzerinde yaşadığımız gezegeni ve Güneş Sistemi’ndeki diğer gezegenleri tanıyacak.

Türkiye'nin ilk ve tek sanayi müzesi

Rahmi M. Koç Müzesi Türkiye'nin ulaşım, endüstri ve iletişim tarihindeki gelişmeleri yansıtan ilk ve tek sanayi müzesidir. 14 binin üzerinde objeden oluşan koleksiyonu, çocuklara yönelik eğitimleri ve atölyeleri ile kültür ve eğlenceyi bir arada sunabilen tek adres olan Rahmi M. Koç Müzesi Mustafa V. Koç/Lengerhane binası ve Hasköy Tersanesi olmak üzere iki tarihi bina ile hali hazırda 11 bin 250 m2'lik kapalı alana ve yaklaşık 17 bin metrekarelik açık alana sahiptir. “Denizaltı” gezisinden, “nostaljik tren” turuna, uçaklardan klasik otomobillere kadar tarihin tüm detayları arasında gezintiye çıkma fırsatı sunan Rahmi M. Koç Müzesi’nde ziyaretçiler, Fenerbahçe Vapuru Büfesi, Coca Cola Büfesi, Demlik Kafe, Café du Levant ve Halat by Divan’da yemek yiyebilir. Rahmi M. Koç Müzesi, pazartesi hariç her gün, hafta içi 09.30-17.00, hafta sonu ve resmi tatillerde ise (1 Ekim-31 Mart) 09:30-18:00 (1 Nisan-30 Eylül) 09:30-19:00 saatlerinde ziyaret edilebilir. OKAN EGESEL

