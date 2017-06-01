Dere-tepe gezip ezgi derlediler

SDÜ Müzik Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi , Teke yöresine ait bin 500 ezgiyi orijinal halini koruyup kayıt altına aldı. Isparta, Burdur ve Antalya’yı kapsayan coğrafyada 60 bin kilometre yol kat eden Merkez, önemli bir dilimi 200 yıllık bağlama, sipsi, kabak kemane sair enstrümanları da ‘ Çalgı Belgeliği Müzesi ’ne kazandırdı. Merkez, şimdi de Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü’ne (UNESCO) Dünya Mirası için 3 ayrı proje yazıyor.

SDÜ Konservatuar ile Müzik Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Öğretim Görevlisi Mustafa Erhan ile Çalgı Belgeliği Müzesi, sipsi, kabak kemane imalâtı, yöresel türkü derlemeleri hakkında bilgi verdi. Öğretim Görevlisi Mustafa Erhan, Müzik Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin 28 Ağustos 1996 tarihinde Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Rektörlüğü genel şemsiyesi altında kurulduğunu söyledi. Teke Yöresi’nde 60 bin kilometre yol kat edilerek kültürel mirası kaynağında (özgünlüğünde) bilimsel yöntem ve teknolojiler kullanılarak kayıt edildiğini anlatan Erhan, bin 500 ezginin derlendiğini belirtti. Kültürel mirasın yapısal formlarının özenle korunduğunu dile getiren Erhan, “Teke Yöresi’nin özgün bin 500 türküsü şu an SDÜ tarafından kayıt altına alındı. Müzik Bilimleri’nin faydalanmasına açıktır. Müzik Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi, Teke Yöresi’nde 60 bin kilometre mesafe kat etti. Gezilerde çok türkü derlendi. Pek çok mahalli sanatçı ile tanışıldı. Onların hayat öyküleri kayıt altına alındı. Kültürel yapıları incelendi. Nereden geldikleri çözüldü. Teke Yöresi olarak tanımlanan bu geniş coğrafyanın hangi özgün kaynaklarla beslendiği tespit edildi. Bin 500 ezgi, Teke Yöresi’nin müzik ve folkloru, ulusal hatta global ölçekte tanınması sağlanmış oldu” dedi.

200 yıllık el yapımı enstrümanlar da var