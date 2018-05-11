Dev lokomotif Rahmi M. Koç Müzesi’nde



Ulaşım, endüstri ve iletişim tarihini 14 binin üzerinde objeyle ziyaretçileri ile paylaşan Rahmi M. Koç Müzesi, geniş koleksiyonuna son olarak TCDD’nin 65157 numaralı büyük lokomotifini kattı. Aslına uygun olarak restore edilen 69 yaşındaki lokomotif aynı zamanda hem yük hem de yolcu trenlerinde hizmet vermiş.

İngiltere’de 1800’lü yılların başında ilk kez kendi gücüyle giden lokomotif, demiryolu ulaşımı ve taşımacılığında çığır açtı. Buharlı lokomotif, teknolojinin gelişmesiyle birlikte yerini dizel ve elektrikli lokomotife bıraksa da filmlerde, kitaplarda, şarkılarda ilk günkü canlılığını koruyor. Rahmi M. Koç Müzesi de hepimizin çocukluk anılarında yer kaplayan tren yolculuklarını, Türkiye’nin raylı sistem tarihini yaşatıyor, ziyaretçilerini hem keyifli, hem de eğitici bir nostaljik serüvene davet ediyor.

İlk atlı tramvaydan Sultan Abdülaziz’in Avrupa seyahatinde kullandığı vagona kadar bir çok değerli objenin yer aldığı müzede, Kadıköy Moda Tramvayı, 1910 Prusya imalatı G10 buharlı lokomotif, İtalyan mototreni La Littorina, İmparator II.Wilhelm’in Sultan Reşat’a hediyesi özel vagon, dünyanın ikinci metrosu olan Tünel Vagonu ve buharlı makinelerini görebilirsiniz. Ayrıca dekovil olarak da isimlendirilen dar hat tren ile hafta sonları Hasköy- Sütlüce hattında kısa bir yolculuk yapılabilir. OKAN EGESEL

