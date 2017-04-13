İstanbul Devlet Tiyatrosu Müdür Yardımcısı Celal Kadri Kınoğlu, "Kötü bir oyun mahveder seyirciyi. Seyirci, 'Allah'ım bu benim karşımda gerçekten oluyor mu?' der ve tepki uyandırır. Biz en iyisini, kalitelisini yapmaya çalışacağız. Hırsımız bu" dedi.

Devlet Tiyatrolarında Muhsin Ertuğrul'dan beri bir sistem olduğunu kaydeden Kınoğlu, şunları aktardı:

"Devlet tiyatrosu bir sistemdir. Müdürden müdüre, sanat yönetmeninden sanat yönetmenine birazcık değişir. Bizler yaz tatilinden geldiğimiz zaman bakardık afişlere. Afişler değişmişse, 'Müdür değişmiş' derdik. Neticede Shakespeare seviyoruz hepimiz, Tanpınar'ı, Oğuz Atay'ı seviyoruz. Yani bizler aynı şeyleri seviyoruz. Bizim burada bulunuşumuz bir festival bence. Devlet Tiyatrosunda dünyanın en güzel oyununu sahneye koyabiliyorsun. Dünya kadar spot yanıyor tepende. Bunu yaptığında da insanları doyurmak önemli. Yoksa yarışamayız ki. Biz iyi yazılmış oyunları oynayacağımızdan eminiz. Zaten bizden önceki Zafer Kayaokay, Şakir Gürzumar ve Osman Wöber de aynı şeyi istiyordu."

Kınoğlu, sahnelenen oyunun tutup tutmadığının bir gecede belli olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti: