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Dolmabahçe Sarayı'nda mehterli karşılama

Yaz boyunca her hafta salı günü Genelkurmay Başkanlığı Harbiye Askeri Müze Mehteran Bölüğü, Dolmabahçe Sarayı Hazine Kapısı önünde konser verecek

20 Haziran 2018 Çarşamba 12:27
Dolmabahçe Sarayı'nda mehterli karşılama

Dünyanın ilk ve en eski alaturka ordu bandosu olan mehter takımı, Dolmabahçe Sarayı'nda ziyaretçileri karşılayacak.
Konuya ilişkin TBMM Milli Saraylar'dan yapılan açıklamaya göre, TBMM Milli Saraylar'a bağlı tarihi mekanlar her yıl, özellikle yaz aylarında, yoğun ilgi görüyor.
Bu ilgiye karşılık ziyaretçilere tarihi bir atmosfer sunmak ve bu mekanların şahitlik ettiği dönemleri hatırlamak adına kurum bünyesinde çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek.
Yerli-yabancı ziyaretçiler tarafından en çok ziyaret edilen tarihi mekanlardan biri olan Dolmabahçe Sarayı, her hafta Genelkurmay Başkanlığı Harbiye Askeri Müze Mehteran Bölüğü'nü ağırlayacak.

Bölük, yaz boyunca her hafta salı günü saat 11.00'de Dolmabahçe Sarayı Hazine Kapısı önünde konser verecek. 40 dakika sürecek olan konser tüm ziyaretçiler tarafından ücretsiz olarak izlenebilecek. AA

Anahtar Kelimeler:
Dolmabahçe
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