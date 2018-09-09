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DT'de gençlere yer açılıyor

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Kurt, ilk kez hayata geçirilen projeyle, çeşitli üniversitelerin yazarlık bölümünde eğitim alan öğrencilerin eserlerini yeni dönemde sahneye taşıyacaklarını açıkladı

09 Eylül 2018 Pazar 16:13
DT'de gençlere yer açılıyor

Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürü Mustafa Kurt, ilk kez hayata geçirilen projeyle, çeşitli üniversitelerin yazarlık bölümünde eğitim alan öğrencilerin eserlerini yeni dönemde sahneye taşıyacaklarını açıkladı.

DT Genel Müdürü Mustafa Kurt, Türk tiyatrosunun gelişimi için yerli eser üretiminin artmasının yanı sıra oyunların nitelikli olmasının önemine dikkati çekti.
Bu çerçevede, repertuarda hem usta yazarların eserlerini oynayacaklarını hem de genç yazarlara fırsat tanıyacaklarını vurgulayan Kurt, geçen yıl Ankara Üniversitesi, İzmir 9 Eylül Üniversitesi ve Erzurum'daki Atatürk Üniversitesinin yazarlık bölümlerinde eğitim alan öğrenciler için atölye çalışmaları gerçekleştirdiklerini anımsattı.

Atölye çalışmalarının ardından yeni bir projeyi hayata geçirmeye hazırlandıklarını bildiren Kurt, "İzmir, Erzurum ve Ankara'daki üniversitelerde eğitim alan yazarlık bölümü öğrencilerimizin eserleri, bu yıl Devlet Tiyatrolarının repertuvarında olacak. Bu bir ilk. Öğrencilerimizin üniversite eğitimi devam ederken profesyonel bir tiyatroda oyunu sahnelenecek" dedi.

'Yurt dışında kültürümüzü anlatmalıyız'

DT Genel Müdürü Mustafa Kurt, projeye yönelik çalışmaların sürdüğünü belirterek, şunları kaydetti:
"Biz herkesi kucaklayan bir tiyatroyuz. Yazarlık bölümünde eğitim alan bir öğrencinin yazdığı bir eser, çeşitli düzenlemelerle sahneye taşınabilecek nitelikteyse onu sahnelemek istiyoruz. Amacımız, yazarlık bölümünde okuyan öğrencilerimize aslında cesaret ve ümit aşılamak. Okuldaki çabalarının, yaptıkları başarılı çalışmaların kurumlar tarafından değerlendirildiğini görsünler istiyoruz."

Yurt dışındaki turnelerde defalarca sahnelenen yabancı klasikleri oynamaktan ziyade Türk tiyatrosunun tanınırlığını artırmak için yerli eserlerin sahnelenmesi gerektiğini anlatan Kurt, "Yerli yazarları çok önemsiyoruz. Dünyayla yarışabilmek için kendi yazarlarımızın eserlerini, sanatçılarımızı, rejisörleri ön plana çıkartmamız lazım. Yurt dışında turne düzenliyorsak kendi yazarımızla, kendi sanatçılarımızla ve kendi eserlerimizle gitmeliyiz. Biz yurt dışına öz kültürümüzü anlatmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

'Yüzde 70 yerli eser' hedefi

Turnelerde özellikle Türk Cumhuriyetleri ve Balkanlar'daki ülkelerle Türkiye'nin ortak kültürünü yansıtan oyunlara büyük önem verdiklerini söyleyen Kurt, repertuarda "yüzde 70 yerli eser" hedeflediklerini kaydetti.

Kurt, çeviri oyunlarla uluslararası turne ve festivallere katılmanın doğru olmadığını vurgulayarak, "Bu kadar uluslararası festivalin, buluşmanın içerisinde Türk tiyatro eserinin az olması, insanın canını acıtıyor. Bu nedenle uluslararası alanda önemli olan, hiç sakınmadan Türk yazarların eserlerini ön plana çıkartmak. Bunu önceliyoruz." ifadelerini kullandı. AA
 

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