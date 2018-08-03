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Dulkadiroğlu'nda Kültürel Değerler Müzesi açıldı 

Kahramanmaraş Dulkadiroğlu'nda yapımı tamamlanan ‘Somut Olmayan Kültürel Değerler Müzesi’ törenle açıldı

03 Ağustos 2018 Cuma 11:25
Dulkadiroğlu'nda Kültürel Değerler Müzesi açıldı 

Kahramanmaraş’a ikinci bir müzeyi daha kazandıran Dulkadiroğlu, mutfak müzesiyle şehrin mutfak kültürünü kayıt altına alırken, Somut Olmayan Kültürel Değerler Müzesi’ni de Kurtuluş Mahallesi’nde açtı. Müzede sözün de yazının da kalıcı olacağını söyleyen Başkan Necati Okay, şehrin tarihi ve kültürel değerlerini ön plana çıkarma adına birçok çalışmaya imza attıklarını söyledi. 

Özellikle konak yenilemelerine önem verdiklerini dile getiren Okay, “Kahramanmaraş Valiliğimiz ile birlikte SODES projesi kapsamında somut olmayan korunması ve yaşatılması oldukça güç olan soyut mirası korumak ve yaşatmak üzere bu müzeyi hayata geçirdik. Burada derlenecek olan veri ve değerler korunmak üzere Maraş Araştırmalar Merkezi'ne gönderilecektir. Geçmişten günümüze aktarılan değerlerin korunması ve tanıtılmasında müzemiz etkin rol oynayacak. Şehrimizde bulunan bütün öğrencilerin en az bir kere burayı ziyaret etmesine yönelik proje hazırlıyoruz” diye konuştu. İHA
 

Anahtar Kelimeler:
Kültürel Değerler Müzesi
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