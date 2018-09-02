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Dünyaca ünlü İznik çinisi bu müzede tanıtılacak

Asya, Avrupa ve dünyanın çeşitli yerlerindeki önemli eserlerin süslenmesinde kullanılan İznik çininin tanıtılması için 1. Murat Kültür Hamamı çini müzesine dönüştürülecek

02 Eylül 2018 Pazar 16:58
Dünyaca ünlü İznik çinisi bu müzede tanıtılacak

Asya, Avrupa ve dünyanın çeşitli yerlerindeki önemli eserlerin süslenmesinde kullanılan İznik çininin tanıtılması için 1. Murat Kültür Hamamı çini müzesine dönüştürülecek. Osmanlı döneminden günümüze kadar gelen İznik çinisi günümüzde de en parlak dönemini yaşıyor. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İznik’te katıldığı bir toplantıda İznik Çini Müzesi’nin müjdesini verdi. 1. Murat Kültür Merkezi’nin müze olması için gerekli fizibilite çalışmalarının yapılacağını belirten Aktaş, kısa süre içinde konu ile ilgi olarak İznik Kaymakamı Bülent Bayraktar’a da bilgi vereceğini söyledi. 

İznik Belediye Başkanı Osman Sargın’ın uzun süredir İznik’e bir çini müzesi açılması için taleplerinin olduğunu dile getiren Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “İznik’te de bu konuda çok ciddi bir istek vardı. Biz 1. Murat Kültür Merkezi’nin Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak sevk ve idaresini yapıyoruz. Dolayısıyla burayla alakalı bir fizibilite çıkarttıracağız.

Ben de 1 hafta 10 gün içerisinde kaymakamımıza ne kadarlık süreçte buranın müzeye dönüştürebileceğimiz ile ilgili bilgi vereceğim. Burasının çini müzesi olmasının İznik’e bir değer katacağını düşünüyorum. Çünkü çiniyi bu tarihi değerlerle birlikte ön plana çıkartmamız gerekiyor. İznik çinisinin özellikleri var. Bunu da bir ticari meta olarak çok daha fazla geliştirebileceğimizi bu vesile ile düşünüyorum” diye konuştu. 

İznik Belediye Başkanı Osman Sargın, yıl sonuna kadar İznik Müzesi’nin açılacağını dile getirerek, “Geçtiğimiz gün yaptığımız UNESCO toplantısında da aldığımız müjde var. Biz Büyükşehir Belediyesi’ne İznik’te bir eksiğimizin olduğunu söylüyorduk. İznik denildiğinde çini akla geliyor. Bu toplantıda da İznik’e bir çini müzesi kazandırmamız gerektiğini dile getirdik.

Bursa Büyükşehir Belediyesi de bize olabileceğini söyledi. Bütün şehir olmanın faydalarını görüyoruz. İznik Belediye’sinin imkanları ile belki bu yapılamayabilirdi. Ama bütün şehir kapsamında olduğumuz için böyle güzel hizmetler üretiliyor. İznik Çini Müzesi hayırlı olsun diyorum. Oraya gelen insanlar 1500 yıl önce yapılan çinileri görme fırsatı yakalayacaklar” dedi. İHA
 

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