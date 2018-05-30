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Dünyanın en büyük kütüphanesi nerede?

e-Kitap'ların gittikçe yaygınlaşmasına rağmen, kitap kurtları basılı kitaplardan ve kütüphanelerden vazgeçmiyor. Dünyanın sayılı kütüphaneleri yaygınlaşan dijital kitaplara rağmen dimdik ayakta duruyor

30 Mayıs 2018 Çarşamba 10:38
Dünyanın en büyük kütüphanesi nerede?

Kitaplar dijitalleşip cebimizdeki akıllı telefonlara kadar girdi ama milyonlarca insan kağıdın, mürekkebin kokusunu hissettiği matbaalarda basılan kitaplardan vazgeçmiyor. Milyonlarca okur kütüphanelere koşup kitaplarla buluşmaya devam ediyor. Dünyanın en büyük kütüphaneleri dijital kitaplara karşı dimdik ayakta duruyor
İnsan ve Hayat Dergisi son sayısında en fazla kitap ve ziyaretçi sayısına sahip dünyanın en büyük beş kütüphanesi ile ilgili ilginç bilgiler yayınladı. İşte dünyanın en büyük beş kütüphanesi:

Britanya Kütüphanesi: İngiltere’de bulunan ve yaklaşık 400 yıl önce kurulan Britanya Kütüphanesi koleksiyonunda 170 milyon kitap barındırıyor. Bünyesine her yıl 3 milyon kitap eklenmeye devam eden kütüphanenin yıllık ziyaretçi sayısı 1,70 milyon civarında. Britanya Kütüphanesi dünya birinciliğini elinde bulunduruyor.

Amerikan Kongre Kütüphanesi: Amerikan Kongre Kütüphanesi’nde 470 farklı dilde toplam 160 milyon kitap bulunuyor. 4 bin kişilik ekibin çalıştığı kütüphanenin yıllık ziyaretçi sayısı 1,75 milyon.

Rusya Devlet Kütüphanesi: Moskova’da bulunan kütüphanede 17,5 milyonu aşkın kitap bulunuyor. Ayrıca kütüphane’de 43 milyonun üzerinde kayıt yer alıyor. Bunların 13 milyonu dergi, 350 bini ses kaydı, 150 bini ise kopya eserden oluşuyor. 247 farklı dilden oluşan yabancı kitaplar kütüphanenin yüzde 29’luk bölümünü oluşturuyor. Kütüphaneyi yıllık 1,17 milyon kişi ziyaret ediyor.

Japonya Ulusal Diet Kütüphanesi: 1948 yılında kurulan Japonya Ulusal Diet Kütüphanesi yaklaşık 35 milyon kitabı bünyesinde bulunduruyor. Kütüphane yıllık ortalama 654 milyon ziyaretçiyi ağırlıyor. Bünyesinde Japonya başta olmak üzere diğer birçok ülkeye ait 440 bin jeolojik, topografik, hidrolik harita ve tablolardan oluşan bir koleksiyon bulunuyor. Kütüphane bu özelliği ile Japon tarihine ışık tutmakla birlikte diğer ülkelere de kaynaklık ediyor.

Çin Milli Kütüphanesi: Çin Milli Kütüphane’si 24 Nisan 1909 tarihinde açıldı. 140 bin metrekarelik alan üzerine kurulan kütüphane tasarım noktasında diğerlerinden biraz ayrılıyor. Ziyaretçilerinin bütün kütüphaneyi boydan boya görebilmeleri için geometrik olarak inşa edilmiş. Kütüphane bünyesinde 29 milyonu aşkın kitap bulunduruyor. 5,2 milyon yıllık ziyaretçi ağına sahip kütüphanenin verileri dijital ortama da aktarılıyor. Toplam bin 323 terabaytı bulan dijital veri deposuna her yıl 100 terabaytlık veri ekleniyor. Kütüphanede bulunan en eski eser ise 3 bin yıl öncesine ait kaplumbağa kabuğuna yazılmış bir yazı ve tüm Çin halkı isterse dijital ortamdan bu yazıya dahi ulaşabiliyor. OKAN EGESEL
 

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Kütüphane
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