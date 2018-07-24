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Dünyanın en büyük peribacası

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya Bölgesi'nde bulunan dünyanın en yüksek peribacası konumunda bulunan Uçhisar Kalesi'ni yılın ilk 6 ayında 109 bin 900 yerli ve yabancı turist ziyaret etti

24 Temmuz 2018 Salı 13:55
Dünyanın en büyük peribacası

Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Uçhisar beldesinde bulunan dünyanın en yüksek peribacası konumunda bulunan Uçhisar Kalesi’ni 2018 yılının ilk 6 ayında 109 bin 900 yerli ve yabancı turist ziyaret etti. Yetkililer, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40 oranında artış yaşandığını ifade etti.

Yetkililer, "Turizm açısından 2018’e verimli bir süreçte girdik. Hatta 2017 yılının Kasım, Aralık dönemi de beklediğimizin üzerinde oldu. 2018 yılı beklentileri yerine getiren bir yıl olarak değerlendirebiliriz. Uçhisar Kalesi'nin de turistlerin ziyaretleri arasında dikkat çeken bir zemin oluşturuyor. Çünkü Uçhisar Kalesi Kapadokya Bölgesi'ne hakim bir tepe oluşturmuş oluyor. Aynı zamanda da en büyük peribacası olması nedeniyle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Uçhisar Kalemizi yılın ilk 6 ayında tam biletli 67 bin 700 kişi, 40 bin 800 öğrenci ve bin 400 kişi de ücretsiz ziyaret etti. Yani Uçhisar Kalemizi yılın ilk 6 ayında 109 bin 900 yerli ve yabancı turist ziyaret etti. Buradan şunu çıkartabiliriz 2018 yılı turizm açısından oldukça verimli bir yıla girmiş olduğunu gösteriyor” dedi. 

Geçtiğimiz yılın aynı zaman dilimine bakıldığı zaman Uçhisar Kalesi’ni ziyarette ciddi oranda artış yaşandı. Yetkililer, "Geçtiğimiz yıllara baktığımız zaman bu yıl ziyaretçilerde artış olduğu gözleniyor. 2017 yılı turizm açısından sönük geçen bir süreç oldu. Takriben geçen yıl ile bu yılın ilk 6 aylık ziyaretçi sayısını kıyasladığımız zaman yüzde 40 oranında bir artış olduğunu söyleyebiliriz" şeklinde konuştu. İHA
 

Anahtar Kelimeler:
Peribacası
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