Ebru sanatını Çin’e taşıdı

Tılsım Uluslararası Sanat Derneği Başkanı ve Ebru Sanatçısı Songül Kartal, UNESCO tarafından koruma altına alınan ebru sanatını Çin’e taşıyarak burada hiç tanınmayan bu sanatı yüzlerce kursiyere öğretti.

Çin’in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde bulunan Xinjiang Arts İnstitute Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde on gün yüksek lisans ve doktora öğrencilerine eğitim veren Kartal, bu sanatı tanıtmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Yaklaşık 13 yıldır ebru sanatıyla uğraştığını belirten Kartal, "Trabzon Alacahan'daki yerimizde kursiyerlere ebru sanatını öğretiyorum. Ebru sanatı 13 yıl öncesinde fazla bilinmiyordu ancak son 3-4 yıldır daha aktif olduğunu söyleyebiliriz. Kursiyerlerimiz dönem dönem değişiyor. 15 kişiyle başlıyoruz kurs bittikçe de öğrenci yenileniyor" dedi.