Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
95369
ALTIN
190.839
DOLAR
4.8234
STERLİN
6.3467
EURO
5.6341

Edebiyat dünyasında bir ilk

Türk edebiyatının yaşayan elli şair ve yazarının kendini, edebiyatını ve hayata bakışını anlattığı 'Yüz Yüze Konuşmalar' adlı çalışma tamamlandı. 'Yüz Yüze Konuşmalar', dün İstanbul’da düzenlenen bir gala ile kamuoyuna tanıtıldı

25 Temmuz 2018 Çarşamba 11:40
Edebiyat dünyasında bir ilk

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen, Telif Hakları Derneği'nce projelendirilerek gerçekleştirilen, Türk edebiyatına dair çok önemli bir belge çalışma, dün kamuoyuna tanıtılacak. Türk edebiyatının yaşayan elli şair ve yazarının, kendini, kişiliğini, edebiyatını, hayata bakışını, hangi koşullarda yarattığını anlattığı “Yüz Yüze Konuşmalar” adlı kitap tamamlandı. Bu elli yazara sorular yöneltenler, yine sanat dünyasından isimler oldu. Ayrıca bütün söyleşiler kayda alınarak her ustaya özel belge filmler hazırlandı. 

Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyan bu çalışma, dün Grand Pera Emek Sahnesinde saat 19.00’da gerçekleştirilen gala ile basına ve kamuoyuna tanıtıldı.
Kitapta, Adnan Özyalçıner, Ferit Edgü, Doğan Hızlan, Rasim Özdenören, Gürsel Aytaç, Ataol Behramoğlu, Süreyya Berfe, Sevinç Çokum, İnci Aral, Necati Mert, Mehmet Ragıp Karcı,Selim İleri, İbrahim Yıldırım, Cemil Kavukçu, Oğuz Demiralp, Abdülkadir Budak, Turan Koç, Enis Batur, Hüseyin Su, Tuğrul Tanyol, Ali Günvar, Şükrü Erbaş, Semih Gümüş, Alim Karaman, Haydar Ergülen, Adnan Özer, Mario Levi, Ömer Lekesiz, Yıldız Ramazanoğlu, Ali Ural, Cihan Aktaş, Gürsel Korat, Necip Tosun, İhsan Deniz, Kayahan Özgül, Osman Konuk, Cemal Şakar gibi şair ve edebiyatçılar yer alıyor.

Nasıl yaşadılar, nasıl yazdılar?

Türk edebiyatının yaşayan elli şair ve yazarının, geniş kitlelere, özellikle; genç kuşaklara tanıtılıp, geleceğe taşınması amacıyla hazırlanan “Yüz Yüze Konuşmalar” adlı sözlü tarih çalışması çok önemli bilgiler içeriyor.

Editör Abdurrahim Karadeniz’in denetiminde profesyonel kadrolarla yapılan çalışmada elli edebiyatçıyla, elli yazar, şair bir araya getirilerek gerçekleştirilen söyleşiler, hem yazılı olarak hem de görsel olarak kayda alındı. Bir başka deyişle, elli edebiyatçı konuşturdu, elli edebiyatçı da konuştu.

Yaşayan elli edebiyatçıyla yapılan söyleşilerde, onların şimdiye değin pek bilinmeyen düşünme ve yaşama, kurma ve anlatma, sanat ve edebiyat yönleri bir araya getirildi. Elli edebiyatçı, yine sanat dünyasından gelen elli sanatçıya; nasıl bir kültür ikliminden geldiklerinden, nasıl bir hayat sürdüklerine, ne hissederek, yazdıklarından, onlara yol gösterenlerin olup olmadığına kadar birçok konuyu anlattı. OKAN EGESEL
 

Anahtar Kelimeler:
Edebiyat
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Atatürk'ü sinemada anlatmak kolay değil
Atatürk'ü sinemada anlatmak kolay değil
20. kez sinemaseverlerle buluşacak
20. kez sinemaseverlerle buluşacak
Tekne ustaları yetiştirmek istiyor 
Tekne ustaları yetiştirmek istiyor 
Dünyanın en büyük peribacası
Dünyanın en büyük peribacası
Kızkalesi'nde film festivali yapılacak
Kızkalesi'nde film festivali yapılacak
Saat Kuleleri kitabı ilgi görüyor
Saat Kuleleri kitabı ilgi görüyor
5 asırlık Mevlevihane restorasyon bekliyor 
5 asırlık Mevlevihane restorasyon bekliyor 
Zanaatlar Müzesi geçmişi geleceğe taşıyor 
Zanaatlar Müzesi geçmişi geleceğe taşıyor 
2 metrekarede geçen yarım asır 
2 metrekarede geçen yarım asır 
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim