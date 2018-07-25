Edebiyat dünyasında bir ilk

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen, Telif Hakları Derneği'nce projelendirilerek gerçekleştirilen, Türk edebiyatına dair çok önemli bir belge çalışma, dün kamuoyuna tanıtılacak. Türk edebiyatının yaşayan elli şair ve yazarının, kendini, kişiliğini, edebiyatını, hayata bakışını, hangi koşullarda yarattığını anlattığı “Yüz Yüze Konuşmalar” adlı kitap tamamlandı. Bu elli yazara sorular yöneltenler, yine sanat dünyasından isimler oldu. Ayrıca bütün söyleşiler kayda alınarak her ustaya özel belge filmler hazırlandı.

Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyan bu çalışma, dün Grand Pera Emek Sahnesinde saat 19.00’da gerçekleştirilen gala ile basına ve kamuoyuna tanıtıldı.

Kitapta, Adnan Özyalçıner, Ferit Edgü, Doğan Hızlan, Rasim Özdenören, Gürsel Aytaç, Ataol Behramoğlu, Süreyya Berfe, Sevinç Çokum, İnci Aral, Necati Mert, Mehmet Ragıp Karcı,Selim İleri, İbrahim Yıldırım, Cemil Kavukçu, Oğuz Demiralp, Abdülkadir Budak, Turan Koç, Enis Batur, Hüseyin Su, Tuğrul Tanyol, Ali Günvar, Şükrü Erbaş, Semih Gümüş, Alim Karaman, Haydar Ergülen, Adnan Özer, Mario Levi, Ömer Lekesiz, Yıldız Ramazanoğlu, Ali Ural, Cihan Aktaş, Gürsel Korat, Necip Tosun, İhsan Deniz, Kayahan Özgül, Osman Konuk, Cemal Şakar gibi şair ve edebiyatçılar yer alıyor.

Nasıl yaşadılar, nasıl yazdılar?

Türk edebiyatının yaşayan elli şair ve yazarının, geniş kitlelere, özellikle; genç kuşaklara tanıtılıp, geleceğe taşınması amacıyla hazırlanan “Yüz Yüze Konuşmalar” adlı sözlü tarih çalışması çok önemli bilgiler içeriyor.

Editör Abdurrahim Karadeniz’in denetiminde profesyonel kadrolarla yapılan çalışmada elli edebiyatçıyla, elli yazar, şair bir araya getirilerek gerçekleştirilen söyleşiler, hem yazılı olarak hem de görsel olarak kayda alındı. Bir başka deyişle, elli edebiyatçı konuşturdu, elli edebiyatçı da konuştu.

Yaşayan elli edebiyatçıyla yapılan söyleşilerde, onların şimdiye değin pek bilinmeyen düşünme ve yaşama, kurma ve anlatma, sanat ve edebiyat yönleri bir araya getirildi. Elli edebiyatçı, yine sanat dünyasından gelen elli sanatçıya; nasıl bir kültür ikliminden geldiklerinden, nasıl bir hayat sürdüklerine, ne hissederek, yazdıklarından, onlara yol gösterenlerin olup olmadığına kadar birçok konuyu anlattı. OKAN EGESEL

