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Edebiyatta marka şehir: Kahramanmaraş

Hem yazılı hem de sözlü edebiyatıyla Kahramanmaraş'ın zengin bir yer olduğunu vurgulayan UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Öcal Oğuz, "Yeter ki bunu uluslararası toplumla paylaşabilecek altyapıyı oluşturalım" dedi

01 Ağustos 2018 Çarşamba 17:36
Edebiyatta marka şehir: Kahramanmaraş

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Öcal Oğuz, Kahramanmaraş'ın "Edebiyat Şehri" çalışmalarına ilişkin, "Hem yazılı hem de sözlü edebiyatıyla Kahramanmaraş zengin bir yer. Yeter ki bunu uluslararası toplumla paylaşabilecek altyapıyı oluşturalım" dedi.

Kahramanmaraş'ın UNESCO'ya, Edebiyat Şehri olma yolunda yaptığı adaylık başvurusu üzerine bilgi paylaşımı için kente gelen Oğuz, Türkiye'deki bütün şehirlerin uygun temayla, UNESCO'nun Yaratıcı Şehirler Ağı'na girmiş olmasını arzu ettiklerini söyledi.

Kahramanmaraş'ın edebiyat açısından önemine dikkat çeken Oğuz, "Türkiye'de bilir ki Kahramanmaraş, edebiyat açısından son derece güçlü bir geleneğe, geçmişe ve tarihe sahip bir şehrimizdir. Güçlü geçmişi, geleneği ve tarihi, geleceğe ve gelecek kuşaklara bir edebiyat şehri olarak nasıl anlatabiliriz, aktarabiliriz ve nasıl kurgulayabiliriz? Bunlara ilişkin hazırlıklar var. Bu hazırlıkları büyükşehir belediyemiz yapıyor." dedi.

Edebiyatıyla Kahramanmaraş zengin bir yer

Kahramanmaraş'ta önemli olanın, edebiyat şehri olmaya karar vermek olduğunu ifade eden Oğuz, edebiyat şehrinin aynı zamanda sanat şehri olmak, sözel bir sanatın şehri olmak anlamına geldiğini belirterek, "Somut olmayan tarafı, çok güçlü bir alanı seçiyorsunuz demektir. Çok fazla dünya dillerine, kültürlerine, metinlerinizi, eserlerinizi, anlatabilmeniz ve aktarabilmeniz gerekiyor" diye konuştu.

Kahramanmaraş'taki Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi tasarımının, başlangıç açısından fevkalade yerinde olduğunu dile getiren Oğuz, şunları kaydetti:

"Kahramanmaraş'ın, dünya çapında çevrildiği zaman da eserleri tanınacak ama Türkiye'nin çok iyi tanıdığı çok iyi şairleri, romancıları ve sanatçıları var. Bu bölgemizde aşıklarımız çok güçlü. Aşık Mahsuni ve Karacoğlan gibi birçok önemli aşığımız bu bölgede. Hem yazılı hem de sözlü edebiyatıyla Kahramanmaraş zengin bir yer. Yeter ki bunu uluslararası toplumla paylaşabilecek altyapıyı oluşturalım. Dünya insanları bu şehre geldiklerinde kendilerini yabancı hissetmeden edebiyat eserleriyle temas kurabilecek mi? Edebiyat şehri olmanın temel özelliklerinde bunları arıyoruz."
İHA

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