Edirne Turizm Tanıtım Merkezi’ne yoğun ilgi

Edirne Valiliği nin himayesinde ve Trakya Kalkınma Ajansı tarafından yapılan, Selimiye Camii Yazma Eserler Kütüphanesi'nin altında 12 Haziran’da hizmete giren, tarihi ve turistik mekanları da tanımasını sağlayacak olan Edirne Turizm Tanırım Merkezi, 15 gün içerisinde 3 bin ziyaretçiye rehberlik etti. Edirne Kültür ve Turizm İl Müdürlüğüne bağlı olarak Edirne Turizm Tanıtım Merkezinde gelen ziyaretçilere tanıtım yapan Sanat Tarihçisi Seda Bekar, Edirne’ye gelen ziyaretçilerin ilk uğrak noktası Selimiye Camii olduğunu belirterek, "Kültür ve tabiat varlıklarımızı tanıtmak 4 buçuk dakikalık video ile ziyaretçilerimize Edirne’yi anlatıyoruz" dedi.

3 bin turiste Edirne tanıtıldı

Açıldığı günden itibaren yaklaşık 3 bin kişiye Edirne’nin tanıtıldığını belirten Sanat Tarihçisi Seda Bekar, "Yaklaşık 3 bin turiste, Edirne’de gezilecek ve görülecek yerleri tanıttık. Edirne’ye gelen turistler ilk etapta Selimiye Camii’ne uğruyorlar. Ardından Eski Cami ve Üç Şerefeli Cami’ye giderek Altın Üçgen dediğimiz bölgeyi geziyorlar. Daha sonra Sağlık Müzesi, Sarayiçi bölgesi ve Karaağaç’ı gezerek Edirne turlarını bitirmekteler. Ancak Edirne’de gezilip görülecek tarihi yerler bitmez diyoruz. Gelen turistlere bu yerlerin haricindeki Kültür ve Tabiat varlıklarımızı tanıtmak üzere burada 4 buçuk dakikalık bir video sunumu yapıyoruz. Gelen ziyaretçilerimize anlatıyoruz" dedi.

Misafirler durumdan memnun