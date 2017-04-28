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En büyük vav harfini yaptılar

Kütahya Kent Konseyi Kültür ve Sanat Merkezi hat sanatçılarının, Sanat sokağı duvarına yaptıkları Arapça vav harfi ilgiyle izleniyor

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En büyük vav harfini yaptılar
Sanatçılar Sebahat Sarıoğlu, Arif Çelik, Emin karayaka, İsa Han, Aynur Kinkav, Songül Bilgin, Ayşe Kart, Gülperi Gürcan, Hanife Ün Çelik, Selde Ünveren, Sadet Çakır, Feriha İri ve Güler Bitirim, merkezin Balıklı Mahallesindeki duvarlarına eserlerini yansıttılar.
Sokak rengârenk bir görünümü kavuşurken, Arif Çelik, Emin Karakaya ve İsa Han tarafından yapılan 3 metre boyu ve 3 metre enindeki vav harfi güzel bir görünüm oluşturdu.
Yaklaşık 9 metrekarelik hafle ilgili bilgi veren hat sanatçısı Arif Çelik, "Merkezimizin duvarları boştu. Sanatçı arkadaşlarla birlikte burayı güzelleştirmeyi planladık. Kütahya'daki en büyük vav harfini buraya yaptı" dedi.
Merkezin bulunduğu sokağın duvarlarının yüzde 80'lik bölümüne doğa tarzı resimlerle süslendiğini kaydeden Konseyi Kültür ve Sanat Merkezi Başkanı Sebahat Sarıoğlu, "Burayı sanat sokağına dönüştürdük. Duvarlarımızı sanatsal olarak süsledik. Süsleme çalışmalarımız önümüzdeki günlerde tamamlanacak" diye konuştu. İHA
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