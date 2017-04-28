En büyük vav harfini yaptılar

Sanatçılar Sebahat Sarıoğlu, Arif Çelik, Emin karayaka, İsa Han, Aynur Kinkav, Songül Bilgin, Ayşe Kart, Gülperi Gürcan, Hanife Ün Çelik, Selde Ünveren, Sadet Çakır, Feriha İri ve Güler Bitirim, merkezin Balıklı Mahallesindeki duvarlarına eserlerini yansıttılar.

Sokak rengârenk bir görünümü kavuşurken, Arif Çelik, Emin Karakaya ve İsa Han tarafından yapılan 3 metre boyu ve 3 metre enindeki vav harfi güzel bir görünüm oluşturdu.

Yaklaşık 9 metrekarelik hafle ilgili bilgi veren hat sanatçısı Arif Çelik, "Merkezimizin duvarları boştu. Sanatçı arkadaşlarla birlikte burayı güzelleştirmeyi planladık. Kütahya'daki en büyük vav harfini buraya yaptı" dedi.