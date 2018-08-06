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En güzel fasulye için yarıştılar

Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Ortabayındır köyünde 15. Geleneksel Fasulye Festivali düzenlendi

06 Ağustos 2018 Pazartesi 17:25
En güzel fasulye için yarıştılar

Ortabayındır Köyü Yardımlaşma Derneği tarafından düzenlenen festivalin açılışında konuşan dernek başkanı Süleyman Alagöz, etkinliğin amacının birlik ve beraberliği sağlamak olduğunu söyledi. Yapılan etkinliklerle gençlerin ata topraklarını hatırladıklarını anlatan Alagöz, "Gençlerimiz örf ve adetlerimizi şehirlerde unutmaktadır. O nedenle biz de bu tür etkinlikler yaparak gençlerimize kültürümüzü unutturmamaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Festivalin yapılmasında emeği geçen herkese teşekkür eden Alagöz, yarışmaya katılanlara da başarılar diledi. Çeşitli etkinliklerin gerçekleştirildiği festivalde üreticiler , yetiştirdikleri ürünleri jürinin beğenisine sundu. Jüri oylaması sonucunda, 10 fasulye üreticisinden Hülya Kaşıkçı birinci, Havva Çiçek ikinci ve Nurten Karlıoğlu üçüncü oldu. Festivale Çankırı Vali Yardımcısı Abdullah Aslaner, Orta Kaymakamı Muhammet Yılmaz, Orta Belediye Başkanı Bayram Yavuz Onay ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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