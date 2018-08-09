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Engelsiz filmler yine 3 şehirde

Bu yıl altıncısı düzenlenen Engelsiz Filmler Festivali 8-10 Ekim tarihleri arasında İstanbul, 12-14 Ekim tarihleri arasında Eskişehir, 17-21 Ekim tarihleri arasında ise Ankara’da sinemaseverlerle buluşacak

09 Ağustos 2018 Perşembe 18:29
Engelsiz filmler yine 3 şehirde

Kültürel hayata eşit katılımın yaygınlaşması amacıyla hayata geçen ve bu yıl altıncısı düzenlenen Engelsiz Filmler Festivali, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da İstanbul, Eskişehir ve Ankara olmak üzere 3 şehirde gerçekleşecek.

Her yıl Türkiye ve dünya sinemasının en iyi örneklerinden 40’a yakın filmi, görme ve işitme engelli sinemaseverlerin erişimine uygun olarak gösteren Engelsiz Filmler Festivali, film gösterimlerinin yanı sıra tüm yan etkinliklerini de görme ve işitme engelli bireylerin erişimine uygun olarak sunarken, ortopedik engelli sinemaseverlere uygun, erişilebilir mekanları tercih ediyor.

Festival bu yıl, 8-10 Ekim tarihleri arasında İstanbul, 12-14 Ekim tarihleri arasında Eskişehir, 17-21 Ekim tarihleri arasında ise Ankara’da sinemaseverlerle buluşacak.

Festival’in bu yılki program başlıkları

Festivalin film programı; 2017 yılının ses getiren yerli yapımlarından derlenen Engelsiz Yarışma, Türkiye sinemasının öne çıkan filmlerinin izlenebileceği Türkiye Sineması, dünya sinemasının son dönemdeki ödüllü filmlerinin yer aldığı Dünyadan, engellilik hakkındaki algılarımız üzerine düşünmemizi teşvik eden Engel Tanımayan Filmler, Türkiye ve dünya sinemasının klasiklerini bir araya getiren Sinema Tarihinden, yeni nesil sinemacılara esin kaynağı olmayı ve hayal kurdurmayı amaçlayan Çocuklar İçin ve kısa film severlerin takip edeceği Uzun Lafın Kısası olmak üzere toplam 7 bölümden oluşuyor.

Etkinlik programında; bu yılki seçkilerde yer alan filmlerin konuklarıyla film sonrası söyleşilerin yanı sıra 9-12 yaş çocuklar için Canlandırma Atölyesi, otizm spektrum bozukluğu bulunan çocuk ve gençler için Otizm Dostu Gösterim ve geçtiğimiz yıl ilki gerçekleşen Sanal Gerçeklik Deneyimi yer alıyor.

Festival’deki tüm filmler göremeyenler için sesli betimleme, duyamayanlar için ise işaret dili ve ayrıntılı altyazı ile gösteriliyor. Filmlerin erişilebilirlik uygulamaları Sesli Betimleme Derneği tarafından hazırlanıyor.

Engelsiz Filmler Festivali her sene olduğu gibi bu sene de tüm gösterimlerini ve yan etkinliklerini ücretsiz olarak seyircilere sunuyor.
KÜLTÜR SERVİSİ

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