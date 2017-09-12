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Erdal Öz Ödülü sahibini buldu 

Yazar Erdal Öz’ün anısını yaşatmak için ailesi tarafından her yıl düzenlenen Erdal Öz Edebiyat Ödülü, yeni sahibini buldu. Seçici kurul, bu yıl onuncusu verilecek olan ödülün şair, çevirmen, akademisyen Cevat Çapan’a verilmesini kararlaştırdı

12 Eylül 2017 Salı 16:45
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Erdal Öz Ödülü sahibini buldu 

Can Yayınları’nın kurucusu Erdal Öz’ün anısını yaşatmak için ailesi tarafından her yıl düzenlenen Erdal Öz Edebiyat Ödülü, yeni sahibini buldu.
Başkanlığını Kaya Genç’in üstlendiği, Handan İnci, Asuman Kafaoğlu Büke, Oğuz Demiralp, Sibel Irzık, Cemil Kavukçu ve Can Yayınları adına Sırma Köksal’dan oluşan Seçici Kurul, bu yıl onuncusu verilecek olan ödülün şair, çevirmen, akademisyen Cevat Çapan’a verilmesini kararlaştırdı.
Ödülün gerekçesinde şu ifadeler yer aldı: “Cevat Çapan bu ödüle, seçkin şairliği ve çevirileriyle şiirimizin dünyaya açılmasına sağladığı katkıları, edebiyatımızın yeni kuşaklarının yetişmesinde harcadığı uzun yıllara yayılan emekleri ve yayıncılığımızın niteliğinin yükselmesindeki çalışmaları nedeniyle layık görülmüştür.” 
Her yıl bir üyenin ayrılıp bir başkasının katılımıyla yenilenen jüri, altı yıldır jüride bulunan ve 2017 komitesinin başkanlığını yürüten Kaya Genç’i uğurlayacak. Gelecek sene jüriye katılacak olan yeni isim eleştirmen Ömer Türkeş olacak.  
2008 yılından bugüne kadar verilen ödül, Handan Börüteçene’nin gerçekleştirdiği bir ödül heykelciği ve 15.000 TL’den oluşuyor. Erdal Öz Edebiyat Ödülü bugüne dek, Gülten Akın, Nurdan Gürbilek, İhsan Oktay Anar, Şavkar Altınel, Murathan Mungan, Cemil Kavukçu,  Küçük İskender, Orhan Pamuk ve Orhan Koçak’a verilmişti.
2017 Erdal Öz Edebiyat Ödülü 18 Eylül Pazartesi günü Pera Palas Hotel Jumeirah’da yapılacak törenle Cevat Çapan’a verilecek. OKAN EGESEL

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