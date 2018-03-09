Eskimeyen filmler gün sayıyor

Yeşilçam'ın unutulmayan filmleri yeniden sinemaseverlerle buluşacak.

Bilim ve Sanat Vakfı (BİSAV) bünyesinde çalışmalarını sürdüren "Türk Sineması Araştırmaları" (TSA) tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü desteği ve İstanbul Şehir Üniversitesi'nin katılımıyla bu yıl ikincisi düzenlenen "Eskimeyen Film Günleri", 14-18 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

2. Eskimeyen Film Günleri koordinatörü Barış Saydam, BİSAV'ın kuruluşundan bu yana 30 yıldır Türkiye'nin kültür, sanat, bilim ve eğitim hayatına önemli ve nitelikli katkılar sunmayı hedeflediğini söyledi.

Aynı zamanda TSA koordinatör yardımcısı olan Saydam, BİSAV içerisinde, Türk Sineması Araştırmaları'nın ise (TSA) bir proje olarak 2014 yılında başladığını belirterek, şunları kaydetti:

"Yayına başlarken amacımız hafızamızla yüzleşmek, tanıklık ettiğimiz şimdiki zamanın izlerini kayıt altına almak ve sıhhatli bir gelecek oluşturmaktı. Bu amaçla arşivleri tarayarak bir veritabanı, web sitesi ve sinema kütüphanesi oluşturarak işe başladık. Dört yıllık süreç içerisinde veri tabanını zenginleştirip web sitesi üzerinden insanlara ulaşırken çeşitli film gösterimleri, söyleşiler, paneller ve hazırladığımız yayınlarla da mevcut bakışımızı geliştirmeyi hedefledik."

Geçmiş nostalji değildir

Geçmişe yönelik bir hafızayı oluşturmalarının yanı sıra "geçmiş nasıl yorumlanabilir", "geçmişle kurulan ilişki nostaljinin ötesine nasıl taşınabilir?" soruları üzerinden etkinliği düzenlediklerini aktaran Saydam, "Melodram ve güldürü türlerinin ağırlıkta olduğu Yeşilçam'ı ve mevcut sinema birikimimizi ele alırken, hem kuşatıcı hem de sorularla filmlerdeki meseleleri derinleştiren bir bakış açısı yakalamak, önemsediğimiz bir konuydu. 'Eskimeyen Film Günleri' etkinliği de bu çabaların bir ürünü olarak doğdu" dedi.

Saydam, etkinlik kapsamında, klasikleşen Türk filmlerinin gösterime sunulacağına da işaret ederek, "Yılda 300 filmin vizyona girdiği bir dönemde gözardı edilen, geri planda kalan gizli hazineler ve her seneye özgü tematik kuşaklarla birlikte eski filmleri farklı bir gözle değerlendirmek, bunu yaparken de bu filmleri yeniden seyircilerle büyük perdede buluşturarak sinema kültürüne bir katkı yapmayı amaçladık." diye konuştu.

Ünlü yönetmenlerin filmleri gösterilecek

"Klasikler", "Gizli Hazineler" ve "Taşra Filmler" olmak üzere üç ana başlık altında yürütülecek programda, Lütfi Akad, Metin Erksan, Yılmaz Güney, Zeki Ökten, Muhsin Ertuğrul, Emin Alper, Yavuz Turgul, Yılmaz Erdoğan ve Yusuf Kurçenli başta olmak üzere çok sayıda yönetmenin sinemasından örneklere yer verilecek.

Programdaki filmler üzerine yazılmış makalelerden oluşan, filmlerle ilgili afiş ve özel görsellerin yer aldığı Türkçe ve İngilizce basılan özel bir kitap da katılımcıların dikkatine sunulacak.

Etkinlikte, 14 Mart'ta BİSAV'da "Kahveci Güzeli", "Tepenin Ardı", 15 Mart'ta İstanbul Şehir Üniversitesi'nin Dragos Kampusü'ndeki Konferans Salonu'nda "Gölge Oyunu", "Aşk Filmlerinin Unutulmaz Yönetmeni" ve "Vizontele", 16 Mart'ta "Camdan Kalp", "Sevmek Zamanı" ve "Kız Kardeşim: Mommo" Bilim ve Sanat Vakfı'nda, Beyoğlu Cinemajestic Sineması'nda ise 17 Mart'ta "Yangın Var", "Selamsız Bandosu", 18 Mart'ta ise "Yozgat Blues" ve "Umut" filmleri seyirciyle buluşacak.

"2. Eskimeyen Film Günleri" kapsamında ayrıca 15 Mart'ta İstanbul Şehir Üniversitesi'nde oturum başkanlığını Canan Balan'ın üstlendiği Peyami Çelikcan, Nezih Erdoğan ve Ayça Çiftçi'nin konuşmacı olarak yer alacağı, "Sinema Sinemaya Bakıyor" başlıklı bir panel düzenlenecek.

BİSAV'da 16 Mart'ta ise Barış Saydam'ın moderatörlüğünde Alim Arlı, Hasanali Yıldırım, Murat Tırpan ve Tarık Tufan'ın katılımıyla "Yeni Türk Sineması'nda Taşra Temsili" başlıklı panel gerçekleştirilecek. AA