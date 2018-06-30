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Eskişehir'de gazozlu sinema keyfi

Eskişehir'in tarih kokan ilçesi Odunpazarı'nda 'Sokak Sineması Etkinliği' düzenlenecek. Etkinlik kapsamında gösterilecek üç film Eskişehirlilerle ücretsiz olarak buluşacak

30 Haziran 2018 Cumartesi 12:47
Eskişehir'de gazozlu sinema keyfi

Eskişehir Odunpazarı'nda gerçekleşecek olan Sokak Sineması Etkinliği Eskişehirlilere bir nostalji yaşama imkanı tanıyacak. Eskişehirlilere açık hava da film izleme keyfi yaşatacak olan Sokak Sineması Etkinliği ‘Sokakta Hayat Var’ sloganı ile 9 Temmuz Pazartesi Günü Hammayolu’nda gerçekleşecek ilk gösterimle başlayacak.

20 Temmuz Cuma Gününe kadar 10 farklı mahallede açık hava film gösterimi şeklinde gerçekleşecek etkinlikte, birbirinden güzel ve özel 3 film Eskişehirlilerle buluşacak. Tamamen ücretsiz yapılacak olan film gösterimleri saat 21.00’de başlayacak. Film gösterimleri sırasında seyircilere gazoz ve mısır ikram edilecek. 

Etkinlikle ilgili bir açıklama yapan yetkililer şunları söyledi: "Vatandaşlarımızı alışveriş merkezlerine sıkışan sinemalardan kurtarmak için İf Kare Eskişehir, Başka Sinema ve Sokak Sineması Etkinlikleri düzenliyoruz. Bir nostaljiye tekrar hayat vermek, çocukluğumuzda gitmekten büyük zevk aldığımız açık hava sinemaların keyfini, çocuklarımızın da tatmasını istedik. Hemşehrilerimizi kısıtlı bir süre de olsa dertlerinden, sıkıntılarından uzaklaştırmak, güldürmek aynı zamanda da düşündürmek için de bu yıl ki etkinliklerimizde komedi filmleri seçtik.” İHA
 

Anahtar Kelimeler:
EskişehirSinema
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