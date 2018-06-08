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Festival 'Soğuk Savaş'la başlayacak

Bosna Hersek'te 10-17 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek 24. Saraybosna Film Festivali'nin açılışı, Oscar ödüllü Polonyalı yönetmen Pawel Pawlikowski'nin "Soğuk Savaş" filmiyle yapılacak

08 Haziran 2018 Cuma 11:10
Festival 'Soğuk Savaş'la başlayacak

Bosna Hersek'te 10-17 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek 24. Saraybosna Film Festivali, Oscar ödüllü Polonyalı yönetmen Pawel Pawlikowski'nin "Soğuk Savaş (Cold War)" filmiyle açılacak.

Organizatörler tarafından yapılan açıklamada, festivalin açılışının 10 Ağustos'ta Pawlikowski'nin "Soğuk Savaş" filmiyle gerçekleştirileceği belirtilerek, Saraybosna'ya gelecek sinemaseverlerin filmi kurulacak açık hava sinemasında izleme imkanı bulacağı kaydedildi.
Açıklamada ayrıca, Polonyalı yönetmenin 11 Ağustos'ta basın mensuplarıyla bir araya geleceği ifade edildi.

Başrollerini Polonyalı oyuncular Joanna Kulig, Tomasz Kot, Borys Szyc ve Agata Kulesza'nın paylaştığı "Soğuk Savaş" filmi, 71. Cannes Film Festivali'nde "En İyi Yönetmen" dalında ödüle layık görülmüştü.

Birbirinden farklı karakterlere sahip bir kadın ve erkek arasındaki imkansız aşkın anlatıldığı film, 1950'lerin Polonya, Berlin, Almanya ve Yugoslavya'sını konu alıyor.
Bosna Hersek'te 1992-1995 yıllarında yaşanan savaşın izlerini silmek ve başkent Saraybosna'yı yeniden kültür ve sanatın merkezi haline getirmek amacıyla her yıl düzenlenen Saraybosna Film Festivali, geçmişte dünyaca ünlü birçok ismi ağırladı.
Balkanlar'ın en önemli film festivali olarak kabul edilen Saraybosna Film Festivali'ne bugüne kadar Robert de Niro, Brad Pitt, Orlando Bloom, Daniel Craig, John Malkovich, Morgan Freeman, Gerard Depardieu ve Benicio del Toro gibi birçok ünlü isim katıldı.
Festival, Bosna Hersek'te bu yıl 10-17 Ağustos tarihlerinde olacak. AA 
 

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Festival
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