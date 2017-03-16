Film sahnelerini yeniden fotoğrafladılar

Yıldız Albümleri’ndeki yerleri yeniden çekerek, eski ve yeni haliyle birleştirdikleri “ Geçmişten Geleceğe İstanbul’a Bakış : Yıldız Albümleri ve Eminönü Hanları” konulu fotoğraf sergileri büyük ilgi gören İstanbul Şehir Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri, bir sergiye daha imza attı.

Eski filmlerin en önemli sahnelerini aynen canlandırarak fotoğraflayan ve bir fotoğraf karesini birden çok fotoğraf çekerek, kolajla oluşturan Şehir öğrencileri, bu fotoğraf ve kolajlardan oluşan “Fotoğraflarla Sinema ve Kolaj” adlı bir sergi açtı.

Öğrencilerin, kendi seçtikleri filmlerin sinematografik derinliği olan bir sahnesini yeniden kurgulayarak fotoğrafladıkları ya da en az 20 fotoğraf karesini kolajla tek bir fotoğraf karesine dönüştürdükleri çalışmalarının yer aldığı sergi, İstanbul Şehir Üniversitesi Batı Kampüsü Merdivenaltı Sanat Galerisi’nde 8 Nisan tarihine kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.