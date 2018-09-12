Frankfurt'ta Türk Filmleri yarışacak

18. Frankfurt Türk Film Festivali'nin tanıtım toplantısı, festivalin Kurucusu ve Başkanı Hüseyin Sıtkı, TÜRSAK Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Fehmi Yaşar, Festival Koordinatörü Serap Gedik, Jüri Başkanı Ezel Akay’ın katılımı ile gerçekleşti.

Toplantıda ilk sözü alan Festival Direktörü Hüseyin Sıtkı, “Amacımız bizim dışımızdaki insanlara kendimizi, ülkemizi, kendi insanımızı ve kültürümüzün bir parçası olan Türk Sineması’nı anlatmaktı. Amacımıza ulaştığımıza inanıyorum.

18 yıllık süreci içerisinde oldukça büyük bir yol kat ettik. Biz koyduğumuz konsept çerçevesinde gerek Türkiye’den gerek Almanya’dan gerek Avrupa’dan filmler gösteriyoruz. Bu kapsamda sadece film göstermekle kalmıyoruz, panellerle, konserlerle, workshoplarla, sergilerle ve yarışmalarla festival çok daha fazla zenginlik kazanıyor ve çok daha geniş kitlelerin ilgisini çekiyor” dedi.

Festivalde yarışacak filmler belirlendi

Frankfurt Türk Film Festivali, her yıl Türk sinemasının nitelikli örneklerini Almanya'da geniş kitlelerle buluşturuyor. Festival kapsamında düzenlenen “Alman Sinemacılar Gözüyle Türk Filmleri Yarışması”nda yer alacak filmler yönetmen Ezel Akay’ın jüri başkanlığında yapımcı/yönetmen Gani Müjde, yapımcı Şükrü Avşar, sinema yazarı Mehmet Acar, oyuncu Vildan Atasever, oyuncu Hakan Bilgin ve kurgucu Çiçek Kahraman’dan oluşan Türkiye Jürisi tarafından seçildi.

Festival kategorileri, yarışacak film ve isimler şöyle:

Filmler: Borç, İşe Yarar Bir Şey, Kar, Kaygı, Kelebekler, Körfez, Martı, Ölümlü Dünya, Sarı Sıcak, Taksim Hold’em.

Yönetmenler: İşe Yarar Bir Şey-Pelin Esmer, Ölümlü Dünya-Ali Atay, Kelebekler-Tolga Karaçelik, Sarı Sıcak-Fikret Reyhan, Kaygı-Ceylan Özgün Özçelik.

Görüntü yönetmenleri: İşe Yarar Bir Şey-Gökhan Tiryaki, Ölümlü Dünya-Ahmet Bayer, Kelebekler-Andaç Sahan, Sarı Sıcak-Marton Miklauzic, Kaygı-Rodoslaw Ladczuk.

Senaryolar: Taksim Hold’em-Michael Önder, İşe Yarar Bir Şey-Pelin Esmer- Barış Bıçakçı, Kelebekler-Tolga Karaçelik, Martı-Erkan Tunç, Sarı Sıcak-Fikret Reyhan, Borç-Vuslat Saraçoğlu.

Müzikler: Taksim Hold’em-Steady Fingers, Ölümlü Dünya-Murat Çekem-Ozan Tügen, Kelebekler-Ahmet Kenan Bilgiç, Körfez-Ekin Üzeltüzenci

Deniz Doğançay.

Kadın oyuncular: İşe Yarar Bir Şey-Başak Köklükaya, Kelebekler-Tuğçe Altuğ, Kar-Hazar Ergüçlü, Kaygı -Algı Eke, Borç-İpek Türkan.

Erkek oyuncular: İşe Yarar Bir Şey-Yiğit Özşener, Ölümlü Dünya-Doğu Demirkol, Kelebekler-Bartu Küçükçağlayan/Tolga Tekin, Sarı Sıcak-Aytaç Uşun.

Yaşam Boyu Onur ödülleri bu yıl yönetmen Erden Kıral, oyuncu Cezmi ve Işıl Yücesoy’a takdim edilecek. Vefa Ödülü ise "Cilalı İbo" karakteri ile hafızalara kazınan tiyatro ve sinema oyuncusu Feridun Karakaya adına oğlu Cem Karakaya’ya verilecek. OKAN EGESEL

