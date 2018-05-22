Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
103503
ALTIN
192.772
DOLAR
4.6379
STERLİN
6.2329
EURO
5.4651
banner138

Frankfurt Türk Film Festivali’nin tarihi belli oldu

Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali, bu yıl 14-19 Ekim 2018 tarihleri arasında Frankfurt’ta 18. Sinemaseverlerle buluşacak

22 Mayıs 2018 Salı 16:29
Frankfurt Türk Film Festivali’nin tarihi belli oldu

Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali, TÜRSAK Vakfı işbirliği ile 14-19 Ekim 2018 tarihleri arasında 18. kez seyirciyle buluşacak.

Filmhaus Frankfurt, ABG/Saalbau GmbH, Amt für Kommunikation und Stadtmarketing Frankfurt, T.C. Frankfurt Başkonsolosluğu, Kültür Ateşeliği, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü, Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst desteği ile gerçekleştirilecek olan Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali’nin kurucusu ve başkanı Hüseyin Sıtkı, bu yıl festivali zenginleştirerek ileri taşıyacak önemli bir işbirliğinin hayata geçirildiğini açıkladı.

TÜRSAK Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Fehmi Yaşar; 17 yıldır Türk sinemasını eksen alarak göçmenlik teması üzerine bu denli zengin içerikle bir festival düzenlenmesinin büyük başarı olduğunu vurgulayarak TÜRSAK’ın bu emeğe ve bu geleneğe destek vermeyi bir görev saydığını dile getirdi. Fehmi Yaşar sözlerine şöyle devam etti; “Türk sinemasının pazar ve genişleme alanı açısından Almanya’yı çok önemsiyoruz.

Türk filmlerini Alman seyircisi ile buluşturmanın yanı sıra Türk sinemacılarla Alman sinemacıları buluşturan ve ortak projeler geliştirmelerine olanak yaratan bu festivalin gelişerek yoluna devam etmesine katkıda bulunmayı hedefliyoruz.

Tüm sinema sanatçılarını, sinemaseverleri ve basınımızı da 17 yıldır sinemamız için çalışan bu festivale, artık kendini kanıtlamış, yer edinmiş ve kurumsallaşmış bu yapıya, bu fedakar emeğe sahip çıkmaya ve katkıda bulunmaya çağırıyoruz.”

Sinema sanatı aracılığıyla Türkiye ve Almanya toplumları arasındaki ekonomik ve kültürel paylaşımı artırmayı ve birlikte yaşam kültürüne katkıda bulunmayı amaçlayan Türk Film Festivali/International/Frankfurt/M. her yıl Türk sinemasının nitelikli örneklerini Almanya'da geniş kitlelerle buluşturuyor.

Festival kapsamında bir Türk filmleri yarışması düzenleniyor. Sinemamızın uluslararası planda temsiline ve tanıtımına katkıda bulunmayı hedefleyen “Alman Sinemacılar Gözüyle Türk Filmleri Yarışması”nda Türkiye Jürisi tarafından seçilen uzun metraj filmler Alman sinemacılardan oluşan jüri tarafından değerlendiriliyor. 18.Türk Film Festivali/International/Frankfurt/M.’ in kapanış töreninde kazananlara takdim edilecek olan Altın Elma Ödülleri bu yıl 7. kez sahiplerini bulacak. Yarışma ve başvuru koşullarıyla ilgili detaylı bilgi önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşılacak. KÜLTÜR SERVİSİ
 

Anahtar Kelimeler:
FrankfurtTürk Film Festivali
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kitre bebekleri geleceğe taşıyorlar 
Kitre bebekleri geleceğe taşıyorlar 
Altın Boğa'da ödül zamanı
Altın Boğa'da ödül zamanı
Yeni Minikitaplar raflardaki yerini aldı
Yeni Minikitaplar raflardaki yerini aldı
Balkan ezgileriyle sahura kalktılar
Balkan ezgileriyle sahura kalktılar
Aktan, yangında hayatını kaybetti
Aktan, yangında hayatını kaybetti
Cengiz Aytmatov Bakü'de anıldı
Cengiz Aytmatov Bakü'de anıldı
Orhan Kemal Armağanı Şahiner’in
Orhan Kemal Armağanı Şahiner’in
Altın Çağ’da Bilim Sergisi İstanbul'da
Altın Çağ’da Bilim Sergisi İstanbul'da
Kendi kendinin ustası oldu
Kendi kendinin ustası oldu

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim