Frankfurt Türk Film Festivali’nin tarihi belli oldu

Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali, TÜRSAK Vakfı işbirliği ile 14-19 Ekim 2018 tarihleri arasında 18. kez seyirciyle buluşacak.

Filmhaus Frankfurt, ABG/Saalbau GmbH, Amt für Kommunikation und Stadtmarketing Frankfurt, T.C. Frankfurt Başkonsolosluğu, Kültür Ateşeliği, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü, Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst desteği ile gerçekleştirilecek olan Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali’nin kurucusu ve başkanı Hüseyin Sıtkı, bu yıl festivali zenginleştirerek ileri taşıyacak önemli bir işbirliğinin hayata geçirildiğini açıkladı.

TÜRSAK Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Fehmi Yaşar; 17 yıldır Türk sinemasını eksen alarak göçmenlik teması üzerine bu denli zengin içerikle bir festival düzenlenmesinin büyük başarı olduğunu vurgulayarak TÜRSAK’ın bu emeğe ve bu geleneğe destek vermeyi bir görev saydığını dile getirdi. Fehmi Yaşar sözlerine şöyle devam etti; “Türk sinemasının pazar ve genişleme alanı açısından Almanya’yı çok önemsiyoruz.

Türk filmlerini Alman seyircisi ile buluşturmanın yanı sıra Türk sinemacılarla Alman sinemacıları buluşturan ve ortak projeler geliştirmelerine olanak yaratan bu festivalin gelişerek yoluna devam etmesine katkıda bulunmayı hedefliyoruz.

Tüm sinema sanatçılarını, sinemaseverleri ve basınımızı da 17 yıldır sinemamız için çalışan bu festivale, artık kendini kanıtlamış, yer edinmiş ve kurumsallaşmış bu yapıya, bu fedakar emeğe sahip çıkmaya ve katkıda bulunmaya çağırıyoruz.”

Sinema sanatı aracılığıyla Türkiye ve Almanya toplumları arasındaki ekonomik ve kültürel paylaşımı artırmayı ve birlikte yaşam kültürüne katkıda bulunmayı amaçlayan Türk Film Festivali/International/Frankfurt/M. her yıl Türk sinemasının nitelikli örneklerini Almanya'da geniş kitlelerle buluşturuyor.

Festival kapsamında bir Türk filmleri yarışması düzenleniyor. Sinemamızın uluslararası planda temsiline ve tanıtımına katkıda bulunmayı hedefleyen “Alman Sinemacılar Gözüyle Türk Filmleri Yarışması”nda Türkiye Jürisi tarafından seçilen uzun metraj filmler Alman sinemacılardan oluşan jüri tarafından değerlendiriliyor. 18.Türk Film Festivali/International/Frankfurt/M.’ in kapanış töreninde kazananlara takdim edilecek olan Altın Elma Ödülleri bu yıl 7. kez sahiplerini bulacak. Yarışma ve başvuru koşullarıyla ilgili detaylı bilgi önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşılacak. KÜLTÜR SERVİSİ

