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Gavremoğlu Konağı restore edilecek 

Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Hunat Mahallesi'ndeki tarihi Gavremoğlu Konağı'nda aslına uygun bakım ve onarım çalışmasına başlandı

19 Haziran 2018 Salı 17:39
Gavremoğlu Konağı restore edilecek 

Tarihi Gavremoğlu Konağı aslına uygun olarak restore edlecek.

Gavremoğlu Konağı’nın kültür varlıkları korumasında tescilli olduğunu ve tarihi mimarisi ile yapı tekniği açısından bir Anadolu Kültür Mirasını temsil ettiğini belirten proje yetkilileri, “Hunat Mahallesindeki Gavremoğlu evinde aslına uygun olarak bakım ve yenileme çalışması için ihale yaparak çalışmalara başladık. Yapı tekniği kullanılan malzemeler ve taş işçiliğin güzel örneklerini sergileyen bu konakta öncelikle aslına uygun olarak onarılacaktır. Gavremoğlu Konağı yine günümüze hizmet verecektir. Gelecek kuşaklara Anadolu kültür mirası sağlam ve bakımlı bir şekilde emanet edilmiş olacaktır. Gavremoğlu Evini Kültür ve Kayseri evi olarak değerlendirilecek ve turizme kazandırılacaktır" dedi. 

Gavremoğlu Konağı bakım olarım ve yenileme için yapılacak çalışmada mülkiyet sorunu bulunmadığını hatırlatan yetkililer, yapımı tamamlanan her tarihi eserin tekrar kullanıma açıldığını ve hizmete sunulduğunu kaydetti. İHA
 

Anahtar Kelimeler:
KayseriGavremoğlu
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