Gaziantep'e 'Tropik Kelebek Merkezi'

Büyüklüğü ve barındırdığı türler bakımından dünyanın önde gelen hayvanat bahçeleri arasında yer alan Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde, farklı türde binlerce kelebeğin yaşayacağı "Tropik Kelebek Merkezi" kuruluyor.

2001 yılında Burç Ormanı'nda kurulan hayvanat bahçesi, hayata geçirilen yeni projelerle turistlerin ilgisini çekiyor.

Bu kapsamda hayvanat bahçesinde, Endonezya ve Filipinler'den getirilecek yaklaşık 120 türden oluşan 20 bin kelebeğin yaşayabileceği bir merkez oluşturulacak.

Tropik Kelebek Merkezi'nde, kelebeklerin yaşamına uygun bir ortam hazırlanacak. 2 ay içerisinde tamamlanacak Tropik Kelebek Merkezi'nde çeşitli sürüngen türleri de yer alacak. AA

