Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
98734
ALTIN
184.460
DOLAR
4.5705
STERLİN
6.0657
EURO
5.3672

Gaziantep'e 'Tropik Kelebek Merkezi'

Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde, Endonezya ve Filipinler'den getirilecek farklı türdeki 20 bin kelebeğin yer alacağı "Tropik Kelebek Merkezi" kuruluyor 

06 Temmuz 2018 Cuma 10:18
Gaziantep'e 'Tropik Kelebek Merkezi'

Büyüklüğü ve barındırdığı türler bakımından dünyanın önde gelen hayvanat bahçeleri arasında yer alan Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde, farklı türde binlerce kelebeğin yaşayacağı "Tropik Kelebek Merkezi" kuruluyor.
2001 yılında Burç Ormanı'nda kurulan hayvanat bahçesi, hayata geçirilen yeni projelerle turistlerin ilgisini çekiyor.

Bu kapsamda hayvanat bahçesinde, Endonezya ve Filipinler'den getirilecek yaklaşık 120 türden oluşan 20 bin kelebeğin yaşayabileceği bir merkez oluşturulacak.
Tropik Kelebek Merkezi'nde, kelebeklerin yaşamına uygun bir ortam hazırlanacak. 2 ay içerisinde tamamlanacak Tropik Kelebek Merkezi'nde çeşitli sürüngen türleri de yer alacak. AA
 

Anahtar Kelimeler:
Gaziantep
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tenten'in yeni macerası raflarda
Tenten'in yeni macerası raflarda
Görsel sanatların maceralı hikayesi
Görsel sanatların maceralı hikayesi
Atatürk’ün otomobilleri korunma altında
Atatürk’ün otomobilleri korunma altında
Yıldızlar altında tiyatro izleyecekler
Yıldızlar altında tiyatro izleyecekler
Bursa Mevlevihanesi yeniden dirilecek
Bursa Mevlevihanesi yeniden dirilecek
Cennet Çamuru tatlısı tescillendi
Cennet Çamuru tatlısı tescillendi
Cennet Çamuru tatlısı tescillendi 
Cennet Çamuru tatlısı tescillendi 
Gördes’in güzellikleri fotoğraflara yansıdı
Gördes’in güzellikleri fotoğraflara yansıdı
Kemal Sunal özlemi bitmiyor
Kemal Sunal özlemi bitmiyor
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim