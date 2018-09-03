Gelenekle geleceği buluşturan masa

Baksılı kadınların çömlekleriyle, Alev Ebüzziya'nın çanaklarını buluşturan “Toprak” sergisi kapsamında düzenlenen “Geleneğe Yolculuk, Geleceğe Yolculuk” başlıklı yuvarlak masa toplantıları, 28-29-30 Ağustos tarihlerinde Baksı’da doğaya kurulan masa etrafında Türkiye’nin önemli kültür insanlarını buluşturdu. Kemal Servi’nin desteğiyle “Geleneğe Yolculuk, Geleceğe Yolculuk” başlığı altında gerçekleşen toplantılarda, geleneğin birikimi ve geleceğin beklentileri ortak bağlamda tartışıldı.

Baksı Müzesi Kurucusu Prof. Dr. Hüsamettin Koçan, “Gelecek hayali olmadan yaşayamayız. Geleneğin de gelecek hayalleri olmalı. Bu da yenilenmekten, risk almaktan, tartışmaktan, soru sormaktan geçer” dedi.

Baksı Müzesi, Haldun Dostoğlu küratörlüğünde Alev Ebüzziya'nın çanakları ve Baksılı kadınların ürettiği çömlekleri “Toprak Sergisi” başlığıyla bir araya getirdi. Müzede, gelenek ve gelecek düşüncesini buluşturan sergi bağlamında, kültür ve sanat dünyasından etkin isimlerin katılımıyla 'Geleneğe Yolculuk, Geleceğe Yolculuk' başlıklı yuvarlak masa toplantıları gerçekleştirildi.

“Geleneğin de gelecek hayalleri olmalı”

Üç ayrı oturum halinde birer saatlik sürelerle gerçekleşen yuvarlak masa toplantıları, 28-29-30 Ağustos tarihlerinde Baksı Müzesi’nde Kemal Servi’nin desteği ile düzenlendi. Katılımcıları, Müze’nin Çoruh Vadisi’ne bakan ilham verici coğrafyasında farklı noktalardaki masalar etrafında buluşturan toplantılarda, konuşmacılar dışında izleyici bulunmadı.

Oturumlar kaydedilerek sosyal medyada “#Geleneğeyolculukgeleceğeyolculuk” hashtag’iyle paylaşılacak ve ayrıca fuarlarda gösterime sunulacak. Toplantı kayıtları CD olarak çoğaltılarak yine ilgili kamuoyu ile paylaşılacak ve satışa sunulacak.

Baksı Müzesi Kurucusu ve Baksı Kültür Sanat Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hüsamettin Koçan, yuvarlak masa toplantılarını şu sözlerle anlattı: “Baksı Müzesi, ilk günden itibaren kimliğini görsel ve plastik sanatların sadece seyirlik boyutuyla kısıtlamadı. Zemini, coğrafyası, kitlesi farklı bir proje oldu.

Hep seyrin ötesine geçmeyi, geleneği gelecekle buluşturmayı hayal etti. Gelecek hayali olmadan hiçbir şey olmaz. Geleneğin de gelecek hayalleri olması gerekir. Bu da yenilenmekten, risk almaktan, tartışmaktan, soru sormaktan geçer. Bu toplantılarımızda bunu başarmayı ve gerçeğe yaklaşmayı umuyoruz.” KÜLTÜR SERVİSİ

