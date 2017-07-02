Gezmeye geldiler, sanat öğrendiler

Nevşehir 'in el sanatlarıyla ünlü Avanos ilçesini ziyaret eden tatilciler, çanak çömlek atölyelerinde hünerlerini sergiliyor.

Tatil için bölgeye gelen yerli turistler, ziyaret ettikleri çanak çömlek atölyelerinde tezgah başına geçiyor. Tatilciler, ustaların yardımıyla çamura şekil vermeye çalışıyor.

Çıkrıklı tezgaha geçip çanak yapımını deneyen Murat Kaynar, bölgeyi gezmek için Malatya'dan geldiğini söyledi.

Kapadokya bölgesinin "muhteşem olduğunu" belirten Kaynar, "Çanakçıların sanatsal çalışmalarını görmek ve denemek için eşim ve çocuklarımla geldim. Çanak yapımı çok uzun süredir hayalini kurduğum bir konuydu. Burada olmaktan mutluyum" dedi.

‘Toprağa dokunmalarını sağlıyoruz’

Çanak ustası Hüseyin Çöl ise meslekte dördüncü kuşak olduğunu anlattı.

Ürünü yapmanın üç dakika, satışa uygun hale getirilmenin ise üç hafta sürdüğünü ifade eden Çöl, çanakların çeşitli işlemlerden geçtikten sonra fırınlarda ortalama bin derecede pişirilmesi gerektiğini bildirdi.

Tatil dolayısıyla ziyaretçi yoğunluğu yaşandığını dile getiren Çöl, şunları kaydetti: