'Göç Yolu' gün sayıyor

Sakarya'nın Hendek ve Pamukova ilçelerinde çekimleri yapılan "Göç Yolu (Elveda Balkanlar)" sinema filmi, 21 Eylül'de izleyiciyle buluşacak.

Balkanlar'dan Türkiye'ye göç etmek zorunda kalan hasta, yaşlı, yaralı, kadın ve çocukların dağlarda verdiği ölüm kalım mücadelesini anlatan filmin senaryo ve yönetmenliğini Turgut Ural üstlenirken, oyuncu kadrosunu Ahmet Yenilmez, Aysun Güven, Sinan Bengier, İzzet Çivril, İskender Bağcılar, Tolga Öz, Gül Gülsün Yıldız, Esra Sönmezer, Hülya Diken, Kaan Keskin, Şükran Çağman, Ercüment Fidan ve Kaan Oruçoğlu oluşturuyor.

Yönetmen Ural, duygu dolu bir film çektiklerini söyledi. Ural, şunları kaydetti: "Filmde herkesten bir şey var. Özellikle Balkanlar'da yaşananları konu alsak da bugün Orta Doğu'da o dönem yaşananlara çok yakın olaylar cereyan ediyor. Keşke bu olaylar yaşanmasaydı bizler de böyle hikayeleri filmlere konu etmeseydik. Savaşın kazananı silah tüccarları, kaybedenleri ise çocuklar. Savaşlar bitse bile o çocuklarda kapanmayan derin yaralar kaldı. Ortalama insan ömrü 60 sene. Maalesef biz insanlar 60 senelik hayatımıza güle oynaya mutlu mesut yaşamayı sığdıramıyoruz ama dünya malı için bütün kötülükleri sığdırıyoruz."

Ural, filme özellikle Balkan göçmenleri ve Balkan derneklerinin yoğun ilgi göstereceğinin sosyal medyada yer alan paylaşım ve yorumlardan anlaşıldığını dile getirerek, "Filmin tüm Türkiye'deki salonlarda ilgi göreceği tahmin ediliyor. Film, 21 Eylül'de sinemaseverlerle buluşacak. Tüm sinamaseverleri filme bekliyoruz. Bu film, Balkanlar'da yaşanan göç gerçeğinin bu zamana kadar işlendiği en detaylı filmdir" şeklinde konuştu. AA

