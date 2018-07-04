Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
97245
ALTIN
188.705
DOLAR
4.6717
STERLİN
6.1729
EURO
5.4400

Gördes’in güzellikleri fotoğraflara yansıdı

Manisa’nın Gördes ilçesine fotoğraf gezisi düzenleyen Manisa Fotoğraf Derneği üyeleri, 70 yıl önce heyelandan dolayı yer değiştiren Gördes’in eski yerleşim yerini fotoğraflarına yansıttı

04 Temmuz 2018 Çarşamba 12:14
Gördes’in güzellikleri fotoğraflara yansıdı

Manisa Fotoğraf Derneği üyeleri, ‘Manisa’nın 100’ü fotoğraf projesi kapsamında, Manisa’nın Gördes ilçesine fotoğraf gezisi düzenledi. İki gruba ayrılan dernek üyeleri Gördes Kültür evini, Gördes’in eski yerleşim yeri olan Aşağı Gördes’i, Güneşli, Kayacık, Oğulduruk ve Çiçekli mahallelerini gezerek fotoğraf çekti. 1948 yılında büyük bir toprak kayması sonucu yer değişimde bulunan Gördes’in eski yerleşim yerini de gezen fotoğraf severler tarihe ışık tuttu.

Gördes’in tarımını ve kültürünü fotoğraf karelerine yansıtan fotoğraf severler, geziden büyük memnuniyet duyduklarını belirtti.
Konuyla ilgili açıklamada bulunan Manisa Fotoğraf Derneği Başkanı Nazmi Çaykara, "En güzel fotoğraflar henüz çekilmemiş fotoğraflardır ve henüz çekilmemiş o fotoğrafları, dost yüzlerle aramanın keyfi bambaşkadır diyerek Manisa'nın 100'ü Fotoğraf Projemizde Gördes ilçesinde zamanı dondurduk. Eşsiz güzelliklerini barındıran köylerinde bize rehberlik eden Gördes'in samimi insanlarına, MAFOD üyelerimize ve katılımcı fotoğraf dostlarımıza teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu. İHA
 

Anahtar Kelimeler:
Gördes
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cennet Çamuru tatlısı tescillendi 
Cennet Çamuru tatlısı tescillendi 
Kemal Sunal özlemi bitmiyor
Kemal Sunal özlemi bitmiyor
Selçuklu Müzesi'ne ziyaretçi akını
Selçuklu Müzesi'ne ziyaretçi akını
Yün eğirmeyi müzede anlatıyorlar
Yün eğirmeyi müzede anlatıyorlar
Tunceli’de sinema var, seyirci yok 
Tunceli’de sinema var, seyirci yok 
Selçuklu Müzesi'ne ziyaretçi akını
Selçuklu Müzesi'ne ziyaretçi akını
Çarşı Camii restorasyonunda sona gelindi 
Çarşı Camii restorasyonunda sona gelindi 
Açık Hava Sinema Günleri başlıyor 
Açık Hava Sinema Günleri başlıyor 
Nasreddin Hoca Sergisi açıldı
Nasreddin Hoca Sergisi açıldı
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim