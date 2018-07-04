Gördes’in güzellikleri fotoğraflara yansıdı

Manisa Fotoğraf Derneği üyeleri, ‘Manisa’nın 100’ü fotoğraf projesi kapsamında, Manisa’nın Gördes ilçesine fotoğraf gezisi düzenledi. İki gruba ayrılan dernek üyeleri Gördes Kültür evini, Gördes’in eski yerleşim yeri olan Aşağı Gördes’i, Güneşli, Kayacık, Oğulduruk ve Çiçekli mahallelerini gezerek fotoğraf çekti. 1948 yılında büyük bir toprak kayması sonucu yer değişimde bulunan Gördes’in eski yerleşim yerini de gezen fotoğraf severler tarihe ışık tuttu.

Gördes’in tarımını ve kültürünü fotoğraf karelerine yansıtan fotoğraf severler, geziden büyük memnuniyet duyduklarını belirtti.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Manisa Fotoğraf Derneği Başkanı Nazmi Çaykara, "En güzel fotoğraflar henüz çekilmemiş fotoğraflardır ve henüz çekilmemiş o fotoğrafları, dost yüzlerle aramanın keyfi bambaşkadır diyerek Manisa'nın 100'ü Fotoğraf Projemizde Gördes ilçesinde zamanı dondurduk. Eşsiz güzelliklerini barındıran köylerinde bize rehberlik eden Gördes'in samimi insanlarına, MAFOD üyelerimize ve katılımcı fotoğraf dostlarımıza teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu. İHA

