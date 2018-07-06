Görsel sanatların maceralı hikayesi

Prof. Dr. Zeki Tez’in yazdığı 'Yasaklı Sanat Olarak Minyatür, Resim ve Grafik Tarihi' İnkılâp Kitabevi etiketiyle raflardaki yerini aldı.

'İslam toplumlarında görsel sanatlara neden uzak kalındı?', 'Görsel sanatın tarihsel ilerleyişi nasıl bir seyir izledi?' gibi pek çok sorunun cevabının yer aldığı Yasaklı Sanat Olarak Minyatür, Resim ve Grafik Tarihi sanata dair ilginç anekdotlar da içeriyor.

Minyatür, resim ve grafiğin gelişimi, işleyişi ve teknikleri hakkında bilgi veren çalışma, dönemsel olarak etkili olan sanat dallarının fikri ve sosyolojik altyapılarını da okuyucuya sunuyor.

Resim tarihini coğrafi ve dönemsel olarak ayrı ayrı ele alan Zeki Tez, arkaik ve modern dönemlerde betimlemenin kat ettiği yol hakkında detaylı bilgiler veriyor. Başvuru kitabı niteliğindeki Yasaklı Sanat Olarak Minyatür, Resim ve Grafik Tarihi, okurların keyif alarak okuyacağı özgün örnekleri ve sanatçıların kısa biyografilerini de barındırıyor.

Prof. Dr. Zeki Tez’in kaleme aldığı Yasaklı Sanat Olarak Minyatür, Resim ve Grafik Tarihi, tarih boyunca resim sanatının farklı coğrafyalarda nasıl filizlendiğini, şekillendiğini ve ressamların hangi baskı ve yasaklamalarla karşılaştığını anlatan, titizlikle hazırlanmış yetkin bir araştırma… OKAN EGESEL