Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
89571
ALTIN
195.889
DOLAR
4.8336
STERLİN
6.4565
EURO
5.6468

Güvercin Hırsızları, Saraybosna Film Festivali'nde

Osman Nail Doğan'ın ilk uzun metraj filmi 'Güvercin Hırsızları', dünya prömiyerini 24. Saraybosna Film Festivali'nde yapacak

12 Temmuz 2018 Perşembe 18:02
Güvercin Hırsızları, Saraybosna Film Festivali'nde

Osman Nail Doğan‘ın ilk uzun metraj filmi "Güvercin Hırsızları", dünya prömiyerini bu yıl 24.'sü düzenlenecek Saraybosna Film Festivali'nde yapacak.Film, 10-17 Ağustos'ta gerçekleştirilecek festivalin, Asghar Farhadi'nin jüri başkanlığındaki "Ana Yarışma" kısmında yer alacak.

Senaryosu Osman Nail Doğan ile Samet Doğan tarafından kaleme alınan ve 82 dakika süren "Güvercin Hırsızları", farklı ülkelerden 9 filmle yarışacak.TRT'nin de ortak olduğu filmin yapımcılığını Sinan Sertel ve Turgay Şahin üstlenirken, görüntü yönetmenliğinde ise "Dağ 2" filminden tanınan Mehmet Başaran imzası bulunuyor.

Müzikleri Ali Saran'a emanet edilen "Güvercin Hırsızları"nda Seyit Nizam Yılmaz, Mert Buğra Tataroğlu, Kutay Sandıkçı, Gökhan Yıkılkan ve Burçin Sezen başrolleri paylaşıyor.Son filmi "Ahlat Ağacı"nın dünya prömiyerini Cannes'da yapan Nuri Bilge Ceylan ve Bosna Hersek-Türkiye ortak yapım "Bırakma Beni" filmiyle mülteci hayatlara odaklanan Aida Begic de festivalin "In Focus" bölümünde sinemaseverlerle buluşacak.
AA

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tren istasyonu müze oluyor
Tren istasyonu müze oluyor
Savaşın ortasında bir iç yolculuk
Savaşın ortasında bir iç yolculuk
Yerel yönetime Tac Mahal ikazı
Yerel yönetime Tac Mahal ikazı
Bir zamanların gözde mesleğiydi
Bir zamanların gözde mesleğiydi
Bu mezarlar bir tarihi anlatıyor
Bu mezarlar bir tarihi anlatıyor
Rıfat Ilgaz yâd ediliyor
Rıfat Ilgaz yâd ediliyor
Demirciler Konağı hayata dönüyor
Demirciler Konağı hayata dönüyor
Hat ile Naht sanatını birleştirdi
Hat ile Naht sanatını birleştirdi
Tenten'in yeni macerası raflarda
Tenten'in yeni macerası raflarda
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim