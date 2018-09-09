Hasankeyf’teki eserler bir bir taşınıyor

Ilısu Barajı HES Projesi Kültürel Varlıkları Koruma Kurtarma Çalışmaları kapsamında Türkiye'de geçen yıl ilk defa uygulanan projeyle Batman'ın Hasankeyf ilçesinde baraj gölü alanından çıkarılan 540 yıllık Zeynel Bey Türbesi ve 1500 ton ağırlığındaki Artuklu Hamamı'nın yeni yerine bütüncül olarak nakledilmesi tamamlanırken, 611 yıllık Sultan Süleyman Camii minaresinin, Hasankeyf Yeni Kültürel Park Alanı'na taşınması için başlatılan çalışma sürüyor.

Yaklaşık 850 ton ağırlığındaki İmam Abdullah Zaviyesi'nin de taşınması çalışmalarına bugün başlanacak.

Hasankeyf Kaymakamı Faruk Bülent Baygüven, 3 bölümden oluşan zaviyenin ilk bölümünün bütünsel olarak taşınmasına başlanılacağını söyledi.

Devletin tarihi ve kültürel varlıklara büyük önem verdiğine işaret eden Baygüven, "Ilısu Barajı ve HES Projesi kapsamında tarihi eserler eski Hasankeyf’ten yeni yerleşkedeki arkeoparka taşınıyor" dedi.

Türkiye'de geçen yıl ilk defa uygulanan projeyle baraj gölü alanından çıkarılan ve 540 yıllık olması itibarıyla dünya ölçeğinde bütüncül olarak taşınan en eski tarihi yapı sayılan Zeynel Bey Türbesi, 12 Mayıs 2017'de yeni yerine başarıyla nakledilmişti.

1500 ton ağırlığındaki Artuklu Hamamı da 6 Ağustos'ta başlayan ve 9 Ağustos'ta sona eren çalışma ile 3 kilometre uzaklıkta arkeoparktaki yeni yerine bütüncül olarak ulaştırılmıştı.

611 yıllık Sultan Süleyman Camii minaresinin, Hasankeyf Yeni Kültürel Park Alanı'na taşınması için başlatılan çalışma sürüyor.

Yıl sonuna kadar Er-Rızk Camii minaresi, Orta Kapı, Kızlar ve Koç camileri de taşınacak. AA

