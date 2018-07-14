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'Her mezar taşı bir kitap'

Denizli'deki Kale-i Tavas Mezarlığı'nda yapılan restorasyon çalışmaları hakkında konuşan Doç. Dr. Mustafa Beyazıt, "Aslında mezarlık alanı ciddi bir kütüphane, her mezar taşı, üzeri yazılı olan ya da görsel olarak ikonografik anlatımları olan her mezar taşı da bir kitap. Bunu okumasını bilirsen gerçekten bize çok veriler sunuyor" dedi

14 Temmuz 2018 Cumartesi 11:35
'Her mezar taşı bir kitap'

Denizli'nin Kale ilçesinde Kale-i Tavas Mezarlığı'nda yapılan kazı ve restorasyon çalışmaları başladı. Çalışmaları Denizli Müzesi Müdürlüğü başkanlığında ve PAÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Beyazıt'ın bilimsel danışmanlığında yaklaşık 30 kişilik bir ekip gerçekleştiriyor.
Yeni sezona ilişkin açıklamalarda bulunan Doç. Dr. Beyazıt, Kale-i Tavas Mezarlığı'nda 2015 yılından itibaren yapılan envanterleme, konservasyon ve çevre düzenlemelerinin yapılacağını belirtti. 
Kale-i Tavas şehrinin tarihine ışık tutup geleceğe aktarılacağını ifade eden Beyazıt, şunları söyledi:

"Kale-i Tavas Mezarlığı'nda yapılan çalışmalarda kaybolmaya yüz tutmuş mezar taşlarının düzenlenmesi ve yapılan transkripsiyon işlemleri ile Kale'de yaşamış ya da yaşayan birçok sülalenin şecereleri çıkarılmış, çıkarılmaya devam edilecektir. Önümüzdeki günlerde üç cilt kitap çıkartmayı hedefliyoruz. Birincisi, eski geleneğin devam ettirilmesi üzerine, Oğuz boylarına ait damgaların olduğu mezar taşlarını bir grup halinde ele almayı düşünüyoruz. İkincisi, Osmanlı dönemi kadın-erkek mezar taşlarını bir cilt olarak bitirmeyi düşünüyoruz. Üçüncü grupta Cumhuriyetin ilanından sonra özelikle Harf Devriminden sonra Osmanlı geleneğini devam ettiren mezar taşları üzerinde durmak istiyoruz. 1980'li yıllara kadar fesli sarıklı ama Latin alfabesi ile yazılı mezar taşlarımız var. 1980'den sonra tamamen o gelenek değişiyor."

Cumhuriyet dönemine ait çok ilginç mezar taşlarının olduğunu dile getiren Beyazıt, şöyle konuştu:
"Latin alfabesine geçtiğimiz ilk dönemde yazım hataları var. Taşın yarısında Osmanlıca yazı var, yarısında Latin alfabesi ile Türkçe yazmaya devam etmişler. Bu örnekler de bizim için önemli. Kadınlara ait mezar taşlarında beşi bir yerde takılar ya da eski sarıklı, fesli başlıkların devam ettiğini de o taşlardan görebiliyoruz. 

Aslında mezarlık alanı ciddi bir kütüphane, her mezar taşı, üzeri yazılı olan ya da görsel olarak ikonografik anlatımları olan her mezar taşı da bir kitap. Bunu okumasını bilirsen gerçekten bize çok veriler sunuyor." AA
 

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