İlk gösterimleri Adana’da yapılacak

25 Eylül-1 Ekim tarihlerinde düzenlenecek 24. Uluslararası Adana Film Festivali’nin içeriği zenginleşiyor. Festival kapsamında bu yıl ünlü Japon yönetmen Aki Karusmaki’nin, 2017 Berlin Film Festivali’nde en iyi yönetmen ödülünü aldığı The Other Side Of Hope’un Türkiye Prömiyeri Adana Film Festivali’nde gerçekleştirilecek. Yine dünya çapında iz bırakan bazı diğer filmlerin de prömiyeri Adana Film Festivali’nde sinemaseverlerle buluşacak.

Öte yandan, festival kapsamında oluşturulacak Sinema Market’te, sinema sektörünün aktörleri buluşup, sektörün gelişimi ve sorunların çözümü için beyin fırtınalarıyla geçen birliktelikler gerçekleştirecek. Sinema Market’te senaristler yapımcılarla, yapımcılar dağıtımcılarla ve TV kanallarının temsilcileriyle buluşacak. Adana Film Festivali süresince faaliyette olacak Sinema Market’te senaristlerin yapımcılarla randevu alarak buluşması, yeni filmler için uygun senaryoların seçilmesiyle sonuçlanacak. Yapımcıların, dağıtımcılar ve TV kanallarıyla buluşması ise tamamlanmış filmlerin sanatseverlere ulaştırılmasını sağlayacak. Sinema Market’in faaliyette olduğu süre boyunca, sektörün sorunlarıyla ilgili fikir alışverişinde de bulunulacak.

Festivalin yarışmalı kategorileri ise şöyle:

Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması, Ulusal Uzun Metrajlı Film Yarışması, Uluslararası Kısa Film Yarışması, Uluslararası Öğrenci Filmleri Yarışması, Adana Kısa Film Maratonu, Çocuk ve Gençlik Filmleri Yarışması.