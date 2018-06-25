İnternetteki bilgiler sizi yanıltmasın

Günümüzde insanların "İnternete bakar öğreniriz" şeklinde yanlış bir düşünce içinde olduğuna dikkat çeken gazeteci, yazar, eleştirmen Doğan Hızlan, şu bilgileri verdi:

"Oysa o kadar çok hata var ki internette. Bir gün bilgisayarıma bir bilgi düştü. '(Gabriel Garcia) Marquez'in Veda Mektubu' diye bir yazı. Gittiğim kitap fuarlarından onun menajerini tanıyordum. 'Böyle bir mektup yok' dedi. Benim bu özeldeki tanışmam sayesinde bu yanlış Hürriyet'te çıkmadı ama bütün gazetelerde çıktı. İnternete düşen her şey doğru sanılıyor. Birçok şiir yanlış. Tanınmış şairlerin, mesela Cemal Süreya'nın şiirleri dolaşıyor. Birisi tespit etmiş, 100 şiirden 30-40'ı ona ait değil. Yaşadıklarımdan en garibi, Behçet Necatigil'in olduğu sanılan 'Ya çaresizsiniz ya da çare sizsiniz ' şiiri. Ben Necatigil incelemecisiyim. Kızı Ayşe Sarısayın da yazar olduğu için aradım, şiiri okudum. 'Böyle bir şiiri yok' dedi. Araştırmayı derinleştirdik. Sonunda o şiirin Necatigil'in değil Metin Üstündağ'ın olduğunu bulduk. Böyle çok hatalar yapılıyor."

Bütün kütüphaneler halka açılmalı

Yazar Hızlan, kendisinin de internetten faydalanıp bilgi aldığını, ancak bazı bilgilerin yazılı belgeyle doğruluğunun düzenlenmesi gerektiğini dile getirdi.

Okumayanların kelime haznelerinin daha az olduğunu sözlerine ekleyen Hızlan, "Azalınca da en basit derdinizi ifade edemezsiniz. Bence derdini ifade edemeyen, şiddete başvurur. Çünkü anlatamıyor. Karşıdaki de onu anlamıyor ve sonra da kaba kuvvete başvuruyor" dedi.

İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti döneminde bazı fırsatların kaçırıldığına işaret eden Hızlan, şunları kaydetti:

"Bir konser salonu, büyük bir kütüphane yapılması ya da kütüphanelerin alanının genişletilmesi gerekirdi. Ne yazık ki bunlar yapılamadı ve bir fırsat kaçırıldı. Şimdi bunların yapılması gerekir. Eski kütüphaneler duruyor ama dijitalize ediliyor. İnternette ulaşıyorsunuz. Kurumlarda da, üniversitelerde de kütüphaneler var. Oralara kimse giremiyor. Bu kütüphaneler de halka açılmalı ve herkes oralara girebilmeli. Milli Kütüphane'deki gibi üyelik kartı olmalı." AA

