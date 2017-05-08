İran’da Atatürk Kitaplığı tanıtıldı

Tahran Yunus Emre Enstitüsü tarafından düzenlenen "İstanbul'daki Hazine" konulu konferansta İBB Kütüphaneler ve Müzeler Müdürü Ramazan Minder, Atatürk Kitaplığı'nı tanıttı.

İBB'ye bağlı 22 kütüphanenin merkez kütüphanesi durumundaki Atatürk Kitaplığı'nda hem Osmanlıca süreli yayınları, hem Osmanlıca matbu eserler ve el yazmalarından önemli koleksiyonların bulunduğunu belirten Minber, "El yapımı haritalar ve kartpostalların da bulunduğu Nadir Eserler Kütüphanemiz var. Bu bölümde 25 bin Osmanlıca matbu eser, 18 bin civarında kartpostal, 8 bin civarında el yazması eser bulunmaktadır" ifadelerini kullandı.

Nadir Eserler'in tümünün dijital ortama aktararak internetten bütün dünyaya ücretsiz erişime açık olduğunu dile getiren Minder, "Dünyanın her tarafından el yazması eserler alıyoruz. Kütüphanemizde bin 500 civarında matbu ve el yazması Farsça eser bulunuyor" açıklaması yaptı.

Nadide eserlerden, Türkiye'deki en eski vakfiyenin Atatürk Kitaplığı'nda bulunduğunu anlatan Minder, "Bu eser, Sultan Orhan dönemine ait 1324 tarihli Mekece Vakfiyesi ve Farsçadır" dedi.