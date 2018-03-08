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İskenderun seyircisi Hisse-i Şayia’yı beğendi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın Hisse-i Şayia adlı oyunu, İskenderun Teknik Üniversitesi Salonu’nda sahnelendi

08 Mart 2018 Perşembe 18:06
İskenderun seyircisi Hisse-i Şayia’yı beğendi

İ. Ahmet Nuri Sekizinci’nin yazdığı Tarık Şerbetçioğlu’nun yönettiği oyun, İskenderun seyircisinin büyük beğenisini kazandı.

Oyunu, İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörü Türkay Dereli, İskenderun Teknik Üniversitesi Genel Sekreteri Yılmaz Çiğdem, Şehir Tiyatroları Müdürü Salih Efiloğlu, Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Süha Uygur’un yanısıra aralarında Mert Turak, Sinan Bengier, Şevket Avşar, Metin Çoban’ın da bulunduğu Şehir Tiyatroları sanatçıları ve İskenderunlu sanatseverler izledi.
KÜLTÜR SERVİSİ

Anahtar Kelimeler:
Istanbül Büyükşehir Belediyesiİskenderun Teknik Üniversitesi
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