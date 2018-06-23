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İslam âlimleri Kaşifler Müzesi'nda

Sivas'ta, Kaşifler Müzesi'nin kurulacağını belirten, Sivas Valisi Davut Gül, "Cezeri’den İbn-i Sina'ya, Mimar Sinan’dan Ali Kuşçu’ya, Biruni’den İbnu’l-Heysem’e, Harezmi’den Cabir bin Hayyan’a, Zehravi’den Aziz Sancar’a kadar çok sayıda Müslüman bilim adamı ayrıntılı bir şekilde anlatılacak, eserlerinden ve icatlarından örnekler gösterilecektir" dedi

23 Haziran 2018 Cumartesi 18:06
İslam âlimleri Kaşifler Müzesi'nda

Sivas Valisi Davut Gül, kente "Kaşifler Müzesi" kurulacağını bildirdi. 
Gül, tarihte medreselerinde eğitim verilen ve şifa dağıtılan Sivas'ın, Müslüman kaşiflerin tanıtılacağı müzeye kavuşacağını belirtti.
"Keşşaf Müslüman Bilim Adamları Müzesi"nin Sivas'a kurulacağını müjdeleyen Gül, "Biz millet olarak öyle geniş ve zengin bir medeniyetin temsilcileriyiz ki bunu yeni nesillere anlatmamızın gerekliliği bilinciyle proje çalışmaları yapıldı" ifadelerini kullandı. 
Mimariden geometriye, fizik ve kimyadan tıbba, mekanikten astronomiye hemen her alandaki keşifleri ile Müslüman bilim adamlarının bugünkü Batı uygarlığına yön verdiğini aktaran Gül, şunları kaydetti:
"Müzemizin içerisinde bu alimlerin hepsinin birebir ölçeklendirilmiş silikon heykelleri ile icatlarının imitasyonları olacak. Cezeri'den İbn-i Sina'ya, Mimar Sinan'dan Ali Kuşçu'ya, Biruni'den İbnu'l-Heysem'e, Harezmi'den Cabir bin Hayyan’a, Zehravi’den Aziz Sancar’a kadar çok sayıda Müslüman bilim adamı ayrıntılı bir şekilde anlatılacak, eserlerinden ve icatlarından örnekler gösterilecektir." 

'Mekan interaktif malzemelerle zenginleştirilecek'

Animasyon film, imitasyon malzemeler, illüstrasyonlar, kısa film-sinevizyon ve canlandırmalarla modern müze malzemelerinin hepsinin kullanılacağı mekanın interaktif malzemeler ile zenginleştirileceğini vurgulayan Gül, "Simülasyonlar, interaktif uygulamalar ve teknolojilerle müze ve eğitim konseptini bir araya getiriyoruz. Ziyaretçilere dokunarak öğrenme fırsatı sunacağız” değerlendirmesini yaptı.
Keşşaf isminin Osmanlıca kaşifler anlamına geldiğini ve proje ile geleceğin kaşiflerini Sivas’ta yetiştirmek istediklerini belirten Vali Gül, şunları kaydetti: "Projenin ikinci ayağında 7-17 yaş arası çocuklarımıza değerler eğitimi vereceğiz. Bunun, internetin, sosyal medyanın, teknolojinin etkisiyle hızla değerlerinden uzaklaşan bir nesil için çok önemli bir eğitim hizmeti olacağına inanıyoruz." AA
 

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Müze
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