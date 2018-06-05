Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
97823
ALTIN
191.914
DOLAR
4.5959
STERLİN
6.1600
EURO
5.3841

İŞT'den 'karbonsuz sahne” projesi

İBB Şehir Tiyatroları temiz hava ve sağlıklı çevre koşullarını gelecek nesillere aktarma çerçevesinde 'karbonsuz sahne” isimli projesini hayata geçiriyor

05 Haziran 2018 Salı 15:44
İŞT'den 'karbonsuz sahne” projesi

Küresel ısınma ve iklim değişikliğinin yeryüzündeki yaşamı tehdit ederek tehlikeye soktuğunun bilinci ile İBB Şehir Tiyatroları miras aldığı temiz hava ve sağlıklı çevre koşullarını gelecek nesillere aktarmayı hedefliyor.

Üstlendiği bu görev bilinci ile İBB Şehir Tiyatroları Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi Yaz Oyunları kapsamında hem çevre ve iklim değişikliğine karşı duyarlılığını göstermek hem de Dünya Çevre Günü’ne dikkat çekmek için “Karbonsuz Sahne” isimli projesini hayata geçiriyor.

İBB Şehir Tiyatroları ve İSTAÇ ortaklığıyla yürütülecek olan bu projede, İBB Şehir Tiyatrolarının bu etkinlik süresince sahnelenecek oyunlarından kaynaklanan sera gazı emisyonları hesaplanarak, İSTAÇ’ın “İstanbul Katı Atık Sahaları Deponi Gazı Toplama ve Elektrik Üretimi Projesi” kapsamında elde edilen karbon kredileriyle sıfırlanacaktır.
Projenin ilk etabının 01 Haziran 2018’de başlaması ile birlikte İBB Şehir Tiyatroları’nın Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi Türkiye’nin İLK ve Avrupa’nın sayılı “Sera Gazı Salımları Sıfırlanmış Sahne”si olacaktır. 

İBB Şehir Tiyatroları 2018-2019 oyun sezonunda tüm sahnelerinde, “SIFIR KARBON” diyerek perde açmayı hedeflemektedir. KÜLTÜR SERVİSİ

Anahtar Kelimeler:
İŞT
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bozüyük Şehir Müzesi zoru başardı
Bozüyük Şehir Müzesi zoru başardı
Sahaflara ilgi giderek artıyor
Sahaflara ilgi giderek artıyor
Yaz Oyunları, Cibali Karakolu ile başladı
Yaz Oyunları, Cibali Karakolu ile başladı
Tarihî camiye özel sıva
Tarihî camiye özel sıva
Kemal Sunal ödülleri sahiplerini buldu
Kemal Sunal ödülleri sahiplerini buldu
Kazakistan Milli Müzesi'ne ilgi büyüyor
Kazakistan Milli Müzesi'ne ilgi büyüyor
Bir önder, bir deha, bir insan
Bir önder, bir deha, bir insan
O listeye 7 eser daha eklendi
O listeye 7 eser daha eklendi
Dünyanın en büyük kütüphanesi nerede?
Dünyanın en büyük kütüphanesi nerede?
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim