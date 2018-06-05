İŞT'den 'karbonsuz sahne” projesi

Küresel ısınma ve iklim değişikliğinin yeryüzündeki yaşamı tehdit ederek tehlikeye soktuğunun bilinci ile İBB Şehir Tiyatroları miras aldığı temiz hava ve sağlıklı çevre koşullarını gelecek nesillere aktarmayı hedefliyor.

Üstlendiği bu görev bilinci ile İBB Şehir Tiyatroları Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi Yaz Oyunları kapsamında hem çevre ve iklim değişikliğine karşı duyarlılığını göstermek hem de Dünya Çevre Günü’ne dikkat çekmek için “Karbonsuz Sahne” isimli projesini hayata geçiriyor.

İBB Şehir Tiyatroları ve İSTAÇ ortaklığıyla yürütülecek olan bu projede, İBB Şehir Tiyatrolarının bu etkinlik süresince sahnelenecek oyunlarından kaynaklanan sera gazı emisyonları hesaplanarak, İSTAÇ’ın “İstanbul Katı Atık Sahaları Deponi Gazı Toplama ve Elektrik Üretimi Projesi” kapsamında elde edilen karbon kredileriyle sıfırlanacaktır.

Projenin ilk etabının 01 Haziran 2018’de başlaması ile birlikte İBB Şehir Tiyatroları’nın Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi Türkiye’nin İLK ve Avrupa’nın sayılı “Sera Gazı Salımları Sıfırlanmış Sahne”si olacaktır.

İBB Şehir Tiyatroları 2018-2019 oyun sezonunda tüm sahnelerinde, “SIFIR KARBON” diyerek perde açmayı hedeflemektedir. KÜLTÜR SERVİSİ