İŞT şehzadeler şehri Amasya’da

Pervin Ünalp ’ın yazdığı Gökhan Alpteki’nin yönettiği Geç Kalanlar oyunu 1, 2 Nisan 2017 tarihlerinde saat 20.00’de; Özgür Atkın’ın yazıp yönettiği Karagöz Çiftlik Bekçisi çocuk oyunu 1, 2 Nisan 2017 tarihlerinde saat 12.00’de Amasya Belediyesi Kültür Merkezi’nde sahnelenecek.

Geç Kalanlar oyununun konusu şöyle: Yaşadığımız her günü güzel bir güne dönüştürmek varken, güzel bir günün bize çıkıp gelmesi için öylece oturup bekleriz. Çoğu zaman yaşamak yerine erteleriz. Tüketmenin bencilliğini, paylaşmanın samimiyetine yeğleriz. Oysa ihtiyacımız olan tek şey, biraz farkındalıktır. Geç Kalanlar, sordukları ve sordurduklarıyla seyircisine derinlikli bir yüzleşmenin resmini gösteriyor. Oyunda; Defne Gürmen, Elçin Atamgüç, Vildan Gürelman ve Zafer Kırşan rol alıyor.