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İstanbul'da Tiyatrolu günlere doğru

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 22. İstanbul Tiyatro Festivali, 17 Kasım'da başlayacak. İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, "Festival programında Türkiye'den 12 yapım yer alıyor. 2 hafta süresince gösterilerin yanı sıra birçok yan etkinlik gerçekleştirileceğiz" dedi

07 Eylül 2018 Cuma 13:25
İstanbul'da Tiyatrolu günlere doğru

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen "22. İstanbul Tiyatro Festivali" 17 Kasım'da tiyatroseverlerle buluşacak.
İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, İKSV'nin sonbahar sezonuna yoğun bir gündemle başladığını belirterek, "Artık diğer üç festivalimiz gibi her yıl düzenlediğimiz İstanbul Tiyatro Festivali, 17 Kasım-4 Aralık tarihlerinde, 22. kez izleyiciyle buluşacak.

Festival programında, bu yıl yurt dışından 12 tiyatro ve dans topluluğunun gösterileri yer alacak. Türkiye'den de 12 yapım yer alıyor. 2 hafta süresince gösterilerin yanı sıra birçok yan etkinlik gerçekleştireceğiz. Kapsamlı programıyla, festivalin hem tiyatroseverler hem de bu alanda çalışan sanatçılar için besleyici olacağına inanıyoruz" dedi.

Eczacıbaşı, kültürel hayata katılımı artırmayı, sanatçı ve izleyicilerin gelişimine katkıda bulunmayı İKSV'nin temel sorumlulukları arasında gördüklerini dile getirerek, "Bu doğrultuda gençlerin festivale erişimi kolaylaştırmak için İKSV Kültür-Sanat Kart gibi projeler yürütüyoruz. Ayrıca öğrenciler İstanbul Tiyatro Festivali biletlerini, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da 10 lira karşılığında alabiliyorlar" ifadelerini kullandı. 

Pek çok yan etkinlik de var

Toplam 24 tiyatro, dans ve performans topluluğunun 52 gösterisinin sunulacağı festivalde okuma tiyatroları, söyleşiler, film gösterimleri, atölye çalışmaları ve ustalık sınıfları gibi yan etkinlikler de gerçekleştirilecek.

"Komik Tiyatro", "Varoluş", "PSS PSS", "Amor", "Fourfold", "Hamlet I Collage", "Beyaz Üzerine Beyaz", "Gece Sempozyumu", "Alarme" ve "Yu" adlı yabancı yapımlar ile "Yüzleşme", "45'lik", "Karal Lear", "Artık Bir Davan Var", "Zebercet", "Misafir", "Yüz Yılın Evi", "Gülünç Karanlık", "Ruhiye", "Do Ku Man", "Sahibinin Sesi" ve "Timsah" adlı yerli yapımlar festivalde tiyatroseverlerin beğenisine sunulacak.

Festivalin ikinci onur ödülü ise Robert Lepage'ın "Hamlet I Collage" oyununda, Hamlet'in 11 karakterine can veren, Rusya'nın önde gelen oyuncularından, aynı zamanda Theatre of Nations'ın sanat direktörü Evgeny Mironov'a takdim edilecek. Mironov’a ödülü, 22 Kasım'daki gösterinin ardından sunulacak. AA
 

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