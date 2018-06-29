İstanbul'da Yeşilçam film günleri

Yeşilçam Film Günleri Programı kapsamında unutulmaz Yeşilçam filmleri seyirciyle buluşturulacak. Topkapı Kültür Parkı’nda yer alan Amfi Tiyatro’da yapılacak film gösterimine haftanın her Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri saat 21.30’da herkes katılabilir. 5 Temmuz Perşembe günü Muhsin Bey filminin basın gösterimiyle başlayacak etkinlikler kapsamında gösterimi yapılacak filmler şunlar:

- Süt Kardeşler: 6 Temmuz Cuma

- Tosunpaşa: 7 Temmuz Cumartesi

- Neşeli Günler: 8 Temmuz Pazar

- Selvi Boylum Al Yazmalım: 13 Temmuz Cuma

- Köyden İndim Şehire: 14 Temmuz Cumartesi

- Namuslu: 20 Temmuz Cuma

- Mavi Boncuk: 21 Temmuz Cumartesi

- Yoksul: 22 Temmuz Pazar

- Nereden Çıktı Bu Velet: 27 Temmuz Cuma

- Bizim Aile: 28 Temmuz Cumartesi

- Gözleri Ömre Bedel: 29 Temmuz Pazar

- Her Gönülde Bir Aslan Yatar: 3 Ağustos Cuma

- Hababam Sınıfı: 4 Ağustos Cumartesi

- Arım Balım Peteğim: 5 Ağustos Pazar

- Züğürt Ağa: 10 Ağustos Cuma

- Korkusuz Korkak: 11 Ağustos Cumartesi

- Tatlı Meleğim: 12 Ağustos Pazar

- Derman: 17 Ağustos Cuma

- Kapıcılar Kralı: 18 Ağustos Cumartesi

- Öyle Olsun: 19 Ağustos Pazar

- Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak: 24 Ağustos Cuma

- Sakar Şakir: 25 Ağustos Cumartesi

- Ah Güzel İstanbul: 26 Ağustos Pazar

- Petrol Kralları: 31 Ağustos Cuma

- Hababam Sınıfı Tatilde: 1 Eylül Cumartesi

- Lüks Hayat: 2 Eylül Pazar. KÜLTÜR SERVİSİ