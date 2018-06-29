Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
96520
ALTIN
183.965
DOLAR
4.5807
STERLİN
6.0544
EURO
5.3466

İstanbul'da Yeşilçam film günleri

İstanbul'da Temmuz ayında Yeşilçam'ın unutulmaz filmleri sinemaseverlerle buluşacak. Film gösterimleri haftanın üç günü Topkapı Kültür Parkı’nda yer alan Amfi Tiyatro’da gerçekleşecek

29 Haziran 2018 Cuma 12:06
İstanbul'da Yeşilçam film günleri

Yeşilçam Film Günleri Programı kapsamında unutulmaz Yeşilçam filmleri seyirciyle buluşturulacak. Topkapı Kültür Parkı’nda yer alan Amfi Tiyatro’da yapılacak film gösterimine haftanın her Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri saat 21.30’da herkes katılabilir. 5 Temmuz Perşembe günü Muhsin Bey filminin basın gösterimiyle başlayacak etkinlikler kapsamında gösterimi yapılacak filmler şunlar:
- Süt Kardeşler: 6 Temmuz Cuma
- Tosunpaşa: 7 Temmuz Cumartesi
- Neşeli Günler: 8 Temmuz Pazar
- Selvi Boylum Al Yazmalım: 13 Temmuz Cuma
- Köyden İndim Şehire: 14 Temmuz Cumartesi
- Namuslu: 20 Temmuz Cuma
- Mavi Boncuk: 21 Temmuz Cumartesi
- Yoksul: 22 Temmuz Pazar
- Nereden Çıktı Bu Velet: 27 Temmuz Cuma
- Bizim Aile: 28 Temmuz Cumartesi
- Gözleri Ömre Bedel: 29 Temmuz Pazar
- Her Gönülde Bir Aslan Yatar: 3 Ağustos Cuma
- Hababam Sınıfı: 4 Ağustos Cumartesi
- Arım Balım Peteğim: 5 Ağustos Pazar
- Züğürt Ağa: 10 Ağustos Cuma
- Korkusuz Korkak: 11 Ağustos Cumartesi
- Tatlı Meleğim: 12 Ağustos Pazar
- Derman: 17 Ağustos Cuma
- Kapıcılar Kralı: 18 Ağustos Cumartesi
- Öyle Olsun: 19 Ağustos Pazar
- Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak: 24 Ağustos Cuma
- Sakar Şakir: 25 Ağustos Cumartesi
- Ah Güzel İstanbul: 26 Ağustos Pazar
- Petrol Kralları: 31 Ağustos Cuma
- Hababam Sınıfı Tatilde: 1 Eylül Cumartesi
- Lüks Hayat: 2 Eylül Pazar. KÜLTÜR SERVİSİ

Anahtar Kelimeler:
Yeşilçam
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çocuklar keşfediyor, öğreniyor, eğleniyor
Çocuklar keşfediyor, öğreniyor, eğleniyor
Nasreddin Hoca Festivali başlıyor
Nasreddin Hoca Festivali başlıyor
Harput Kalesi'nde restorasyon sürüyor
Harput Kalesi'nde restorasyon sürüyor
Ayvaz Dede için yola çıktılar
Ayvaz Dede için yola çıktılar
Sinema ve tiyatro seyircisi arttı
Sinema ve tiyatro seyircisi arttı
Beytüşşebap bilinmeyen güzellikleri
Beytüşşebap bilinmeyen güzellikleri
Bir tarih bu konakta yaşatılıyor 
Bir tarih bu konakta yaşatılıyor 
İslami eserler British Museum'da
İslami eserler British Museum'da
Ödüllü tiyatro eserleri kitaplaştırıldı
Ödüllü tiyatro eserleri kitaplaştırıldı
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim